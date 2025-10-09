Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी , कहा 'इतनी गंदी गाली...'

बिगबॉस 19 लगातार खबरों में बना हुआ है। शो में जबसे घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ही एंट्री हुई है तब से खूब बवाल मचा हुआ है। अब तक केवल मालती का तान्या मित्तल से झगड़ा चल रहा था, लेकिन लगता है उन्हें बिग बॉस सीजन 19 के घर में एक नया निशाना मिल गया है। बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में मालती और मृदुल तिवारी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। मृदुल, जो 6 हफ्ते से शांत नजर आ रहे थे। अब उन्होंने घर में मालती से पंगा ले लिया।

मृदुल तिवारी और मालती चाहर की हुई लड़ाई

प्रोमो की शुरुआत मृदुल के खुद को सही साबित करने से होती है। इसके बाद मालती अपना आपा खो देती हैं और अपनी सह-प्रतियोगी से कहती हैं, ‘पागल है? जब बोलना चाहिए था तब नहीं बोला। अब बोल रहा है।’ तभी मृदुल ने भी अपना आपा खो दिया और कहा, ‘मैंने एक सेकंड सोचा मैं इसको इतना बुरी गाली दे दूंगा कि शर्म आएगी इसे।’ बाद में जब मालती उनकी बातचीत के बीच में ही चली गईं तो मृदुल ने उनसे कहा, ‘अरे, ओह! हट! एक मिनट में भूत बना दूंगा।’ इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मालती ने कहा, ‘तू है ही पागल।’ इस पर मृदुल ने कहा, ‘हां, मैं पागल हूं। तेरे जैसे 50 पागल एक मिनट में फेंक दूंगा।’ प्रोमो के अंत में मालती मृदुल से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन मृदुल ने ऐसा करने मना कर दिया।

मालती चाहर पर भारी पड़े मृदुल तिवारी

घर में एंट्री करने से पहले मालती ने खुलासा किया था कि उन्होंने बिग बॉस 19 में शामिल होने का फैसला क्यों किया। उन्होंने यह भी बताया कि बिग बॉस 19 के घर में किसी भी मौजूदा ग्रुप में शामिल होने की उनकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने बिग बॉस का यही एक सीजन देखा है और मुझे यह बहुत पसंद आया। इसलिए जब मुझे वाइल्डकार्ड के रूप में शो में एंट्री करने का ऑफर मिला तो मैंने तुरंत हां कर दिया।’

कहां देखें बिग बॉस का ड्रामा

बिग बॉस 19 रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है।