  3. Video-मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब बॉबी की गोली मारकर बाराबंकी में हत्या, जेलर हत्याकांड में था आरोपी

यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी (Barabanki) मुख्तार अंसारी गैंग (Mukhtar Ansari gang_ के शूटर शोएब उर्फ बॉबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि लगभग 10 मिनट तक फायरिंग चली। जेलर हत्याकांड (Jailer Murder Case) में आरोपी भी बनाया गया था।

