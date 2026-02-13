Video-मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब बॉबी की गोली मारकर बाराबंकी में हत्या, जेलर हत्याकांड में था आरोपी

यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी (Barabanki) मुख्तार अंसारी गैंग (Mukhtar Ansari gang_ के शूटर शोएब उर्फ बॉबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि लगभग 10 मिनट तक फायरिंग चली। जेलर हत्याकांड (Jailer Murder Case) में आरोपी भी बनाया गया था।
बाराबंकी। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी (Barabanki) मुख्तार अंसारी गैंग (Mukhtar Ansari gang_ के शूटर शोएब उर्फ बॉबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि लगभग 10 मिनट तक फायरिंग चली। जेलर हत्याकांड (Jailer Murder Case) में आरोपी भी बनाया गया था। इलाके में तनाव है पुलिस मौके पर मौजूद। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के करीबी पूर्व बंकी ब्लॉक प्रमुख शोएब किदवई उर्फ बाबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई।
शोएब उर्फ बॉबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या। मुख्तार अंसारी गैंग से शूटर था शोएब
लगभग 10 मिनट तक चली फायरिंग। जेलर हत्याकांड में आरोपी भी बनाया गया था। इलाके में तनाव पुलिस मौके पर मौजूद। pic.twitter.com/i1ot5hIHsT
