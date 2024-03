हार्दिक पांड्या की धीमी बल्लेबाजी और गलत फैसले से हारी मुंबई इंडियंस! पठान भाइयों ने लगा दी क्लास

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians : मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की कप्तानी संभालने के बाद से हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। वह पहले से ही मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स के फैंस के निशाने पर हैं और मुंबई इंडियंस की इस सीजन एक के एक बाद हार से उनकी कप्तानी पर भी सवाल खड़े होने लगा हैं।

दरअसल, आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिसमें पहला मैच गुजरात टाइन्स के खिलाफ 6 रनों से गंवाना पड़ा था। इसके बाद बुधवार को खेले गए हाईस्कोरिंग मैच में मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 31 रनों से हार झेलनी पड़ी है। लेकिन इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की पिटाई की, उससे फैंस काफी निराश नजर आए। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर आ गए हैं।

इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सबसे बड़े टोटल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टीम ने 3 विकेट खोकर 20 ओवर में रिकॉर्ड 277 रन जड़ दिये। जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी ताबड़तोड़ शुरुआत की, लेकिन वे 20 ओवर में 246 रन ही बना सके।

पठान भाइयों ने की आलोचना

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस की हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और युसुफ पठान ने हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी व कप्तानी आलोचना की है। इरफान पठान ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘जहां एक तरफ टीम के बाकी के बललेबाज 200 या उससे अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं तो उस स्थिति में टीम का कप्तान 120 के स्ट्राइक रेट के साथ रन नहीं बना सकता है।’ बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने भी ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी। जिसमें हार्दिक को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 200 के आस-पास या उससे अधिक था। हालांकि, हार्दिक ने 120 के स्ट्राइक से 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन बनाए।

If the whole team is playing with the strike of 200, Captain can’t bat with the batting strike rate of 120.

दूसरी तरफ, इरफान पठान के बड़े भाई और पूर्व ऑल राउंडर युसुफ पठान ने पहली पारी में जसप्रीत बुमराह को शुरुआती 10 ओवरों में सिर्फ एक ओवर देने की आलोचना की। युसुफ पठान ने एक्स पर लिखा, ‘सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 ओवर में ही 160 रनों से ज्यादा का स्कोर बना लिया है। अब तक जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 1 ओवर ही क्यों दिया गया? आपके बेस्ट बॉलर को गेंदबाजी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह खराब कप्तानी है।’ बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले 10 में 148 रन बनाए। वहीं, कप्तान हार्दिक पांड्या ने जब वापस बुमराह को उनका दूसरा ओवर डालने के लिए बुलाया, उससे पहले हैदराबाद ने 12 ओवर (आईपीएल में एक टीम रिकॉर्ड) में 173 रन बना लिए थे।

#SRH ne 11 overs mein hi 160+ score kar liya hai, and @Jaspritbumrah93 ko abhi tak sirf ek over hi kyun diya gaya? Your best bowler ko toh ab bowl karna chahiye. This seems like bad captaincy to me. #IPL #SRHvsMi

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) March 27, 2024