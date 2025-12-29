देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम: अखिलेश यादव

लखनऊ। देहरादून में हुए त्रिपुरा के एक 24 साल के छात्र एंजेल चकमा की हत्या को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस बीच सपा अध्यक्ष ने कहा कि, विघटनकारी सोच रोज़ किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फलफूल रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता-अखंडता ख़तरे में है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज़ किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फलफूल रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता-अखंडता ख़तरे में है।

आज इन हिंसक हालातों में यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब शान्तिप्रिय, सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें और इनका बहिष्कार भी करें, नहीं तो हममें से कोई भी कल को इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे।