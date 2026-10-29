  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Musk’s AI-Robots Future Vision : AI-रोबोट्स करेंगे दुनिया के सारे काम, मस्क ने फ्यूचर व‍िजन में बतायी से बातें

Musk’s AI-Robots Future Vision : AI-रोबोट्स करेंगे दुनिया के सारे काम, मस्क ने फ्यूचर व‍िजन में बतायी से बातें

AI तकनीक को ले कर पूरी दुनिया में हलचल है। जहां तकनीकी दिग्गज AI तकनीक के फायदे की बात बताते हैं वहीं इसको लेकर अन्य क्षेत्रों के वुद्धिजीवियों की बाते भी दुनिया के सामने आती रहती है। एलन मस्क का तकनीक की दुनिया में बड़ा नाम है। AI तकनीक को लेकर उनकी भी बाते अक्सर दुनिया के सामने आती रहती हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Musk’s AI-Robots Future Vision :  AI तकनीक को ले कर पूरी दुनिया में हलचल है। जहां तकनीकी दिग्गज AI तकनीक के फायदे की बात बताते हैं वहीं इसको लेकर अन्य क्षेत्रों के वुद्धिजीवियों की बाते भी दुनिया के सामने आती रहती है। एलन मस्क का तकनीक की दुनिया में बड़ा नाम है। AI तकनीक को लेकर उनकी भी बाते अक्सर दुनिया के सामने आती रहती हैं। टेक्नोलॉजी टाइकून एलन मस्क ने ‘ऑल-इन समिट’ में भविष्य को लेकर एक चौंकाने वाला और क्रांतिकारी विजन सामने रखा है। मस्क का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी इंसानों को लेबर या मजदूरी के बंधन से पूरी तरह आजाद कर देगी।

पढ़ें :- अगले 5 सालों में संपूर्ण मानव जाति से ज्यादा बुद्धिमान होगा AI, दावोस सम्मेलन में एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी

यह बात सोचने पर बिल्कुल अगल लगती है लेकिन अपने फ्यूचर व‍िजन पर मस्क ने कुछ उदाहण और तर्क भी दिए।

मस्क ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि आने वाले समय में AI और टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट ‘ऑप्टिमस’ (‘Optimus’) मिलकर इंसानों की तरह हर काम करने में सक्षम हो जाएंगे. उन्होंने दो टूक कहा कि AI और रोबोट्स मिलकर सब कुछ कर सकेंगे, जिससे ‘यूनिवर्सल हाई इनकम’ (‘Universal High Income’) पैदा होगी। इसके बाद काम करना या नौकरी करना इंसान की मजबूरी नहीं, बल्कि उसका ऑप्शन (विकल्प) बन जाएगा। आपको अब किसी कंपनी के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यूनिवर्सल हाई इनकम (UHI): मस्क का मानना है कि भविष्य में एआई और रोबोट्स इतने सक्षम हो जाएंगे कि वे लगभग हर काम कर सकेंगे। इससे पारंपरिक बेसिक इनकम (UBI) से आगे बढ़कर ‘यूनिवर्सल हाई इनकम’ (‘Universal High Income’) का दौर आएगा, जहां प्रचुर मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होंगी।

नौकरी मजबूरी नहीं, विकल्प बनेगी: उनके अनुसार, मशीनों द्वारा उत्पादन और काम संभाले जाने के बाद इंसान के लिए काम करना या नौकरी करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक ‘विकल्प’ (Option) बनकर रह जाएगा।

आलोचना और तर्क: अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों का मानना है कि मस्क का यह सपना काफी अतिशयोक्तिपूर्ण (Hype) हो सकता है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में सरकारी भुगतान और संसाधनों का प्रबंधन करना और महंगाई को नियंत्रित रखना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Musk's AI-Robots Future Vision : AI-रोबोट्स करेंगे दुनिया के सारे काम, मस्क ने फ्यूचर व‍िजन में बतायी से बातें

Musk's AI-Robots Future Vision : AI-रोबोट्स करेंगे दुनिया के सारे काम, मस्क...

Amazon layoffs : अमेजन में फिर हुए 250 कर्मचारियों की छंटनी, जानें डिटेल्स

Amazon layoffs : अमेजन में फिर हुए 250 कर्मचारियों की छंटनी, जानें...

Motorola Signature 27 का इंडिया माइक्रोसाइट लाइव , जल्द होगा लॉन्च

Motorola Signature 27 का इंडिया माइक्रोसाइट लाइव , जल्द होगा लॉन्च

ESTIC 2026 : पीएम मोदी ने उद्घाटन समरोह में बोले- नई सोच से आगे बढ़ रहा है भारत

ESTIC 2026 : पीएम मोदी ने उद्घाटन समरोह में बोले- नई सोच...

Infinix GT 50 Pro : गेमिंग फोन Infinix GT 50 Pro इंडिया में लॉन्च ,  जानिए फीचर्स और ट्रिगर बटन

Infinix GT 50 Pro : गेमिंग फोन Infinix GT 50 Pro इंडिया...

ग्लोबल मार्केट में  Huawei nova 16s Pro लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

ग्लोबल मार्केट में  Huawei nova 16s Pro लॉन्च , जानें कीमत और...