Bigboss 19: आवेज दरबार के धोखा देने के आरोप पर नगमा मिराजकर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'भरोसे के बिना रिश्ता...'

मोस्ट पॉपुलर शो बिगबॉस 19 में नजर आईं नगमा मिराजकर को भले ही शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है लेकिन अब भी उनकी चर्चाएन बरकरार हैं । इसीलिए लोग खूब याद कर रहे हैं। इस शो में वह ब्वॉयफ्रेंड आवेज दरबार के साथ आई थीं। जब वह शो में थीं, तब उनके ब्वॉयफ्रेंड आवेज पर धोखा देने का आरोप लगा था।अमाल मलिक और बसीर अली ने बिग बॉस के घर में आवेज पर नगमा को धोखा देने का आरोप लगाया था। यही नहीं, स्प्लिट्सविला फेम शुभी जोशी ने भी एक इंटरव्यू में आवेज पर धोखा देने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि डेटिंग के बीच भी वह दूसरों के साथ चैट करते थे। अब नगमा ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है।

धोखा देने के आरोप पर नगमा मिराजकर तोड़ी चुप्पी

नगमा मिराजकर और आवेज दरबार सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई बार उनके बीच ऐसे पल आए, जहां वे एक-दूसरे से बात तक नहीं करते थे। मगर अब वह अपने रिश्ते को एक लेवल आगे लेकर जा रहे हैं और शादी करने वाले हैं। शादी की चर्चाओं के बीच यूं धोखा देने के आरोप ने भी उन्हें कमजोर नहीं किया। मीडिया से बातचीत में नगमा ने आरोपों पर कहा, “मैं अभी किसी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मैं बस यह क्लियर करना चाहती हूं कि मैं आवेज के साथ हूं और हम एक-दूसरे के साथ हैं।”

शादी से पहले सबकुछ कर लिया है क्लियर

नगमा मिराजकर ने आगे कहा, “हमारी जर्नी 9 साल की है, हमने एक-दूसरे को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से बढ़ते हुए देखा है। इन 9 सालों में कभी-कभी हमारे बीच मतभेद भी हुए, यह सब नॉर्मल है। अभी हमने शादी करने का एक बड़ा फैसला लिया है और हमारे बीच सब कुछ बहुत क्लियर है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है और हमारा रिश्ता मजबूत है। इसलिए शो में जो भी कमेंट्स हो रहे हैं, वे मुझे प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यह रिश्ता विश्वास और समझ पर आधारित नहीं होता तो यह होता ही नहीं।”नगमा मिराजकर ने रिवील किया है कि उनकी और आवेज की शादी दिसंबर में फिक्स हुई थी। हालांकि, अगर बिग बॉस लॉन्ग टर्म चलेगा तो उनकी शादी पोस्टपोन भी हो सकती है।