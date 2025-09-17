  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigg Boss 19: नगमा मिराजकर ने किया टॉप 6 की भविष्यवाणी, गौरव खन्ना और अशनूर के साथ इनका है नाम

Bigg Boss 19: नगमा मिराजकर ने किया टॉप 6 की भविष्यवाणी, गौरव खन्ना और अशनूर के साथ इनका है नाम

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है । भले ही शो राइज़ एंड फॉल के आगे गिर गया लेकिन आडियन्स को  एंटरटेन कराने का कोई मौका नहीं  छोड़ रहा है।  वैसे अगर घर का कंपेयर पिछले साल से करें तो इस साल लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं ।आइए जानते हैं

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है । भले ही शो राइज़ एंड फॉल के आगे गिर गया लेकिन आडियन्स को  एंटरटेन कराने का कोई मौका नहीं  छोड़ रहा है।  वैसे अगर घर का कंपेयर पिछले साल से करें तो इस साल लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं । आइए जानते हैं

पढ़ें :- Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर शहबाज हुए हैरान

नगमा मिराजकर और नतालिया हुई  बाहर

अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद नगमा ने अपनी तरफ से टॉप सिक्स कंटेस्टेंट्स की भविष्यवाणी की है, उनकी इस लिस्ट में गौरव खन्ना और अशनूर कौर का नाम तो शामिल है लेकिन वह कुछ और कंटेस्टेंट्स को भी बेहद दमदार मान रही हैं।

बिग बॉस 19 के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स

नगमा मिराजकर की टॉप सिक्स की लिस्ट में अवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और अभिषेक बजाज का नाम शामिल है। नगमा ने बताया कि प्रणीत मोर बेहद एक्टिव रहते हैं। वहीं गौरव खन्ना एक्टिव नहीं रहते। वह दूसरों के मुद्दों में लाइमलाइट ढूंढते हैं, जबकि मृदुल तिवारी और अशनूर कौर के बारे में उन्होंने कहा कि यह लोग लगातार खबरों  में बने रहते हैं। अवेज दरबार को लेकर नगमा ने कहा की बहुत स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट  है वो टॉप सिक्स में जरूर पहुंचेंगे।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

शुरुआती दौर में ही सफर खत्म हो गया नगमा मिराजकर 

वहीं  अगर बात करें नगमा  की तो  उनका सफर शुरुआती दौर में खत्म हो गया है।  वहीं कुछ खबरों के अनुसार अवेज और नगमा दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दिसंबर के महीने में दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन बिग बॉस में आने की वजह से फिलहाल दोनों की शादी की डेट पोस्टपोन हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या कपल बिग बॉस कंप्लीट होने के बाद शादी के बंधन में बंधता है या फिर नगमा की बिग बॉस के घर में वापसी कराई जाती है और बिग बॉस के घर में दोनों की शादी होती है?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19: नगमा मिराजकर ने किया टॉप 6 की भविष्यवाणी, गौरव खन्ना और अशनूर के साथ इनका है नाम

Bigg Boss 19: नगमा मिराजकर ने किया टॉप 6 की भविष्यवाणी, गौरव...

Bigg Boss 19: नॉमिनेशन में हुआ बवाल , इन 5 कंटेस्टेंट्स पर लटकी बेघर होने की तलवार

Bigg Boss 19: नॉमिनेशन में हुआ बवाल , इन 5 कंटेस्टेंट्स पर...

Bigboss 19: बॉयफ्रेंड से बात करने पर तान्या की माँ करती थी इंतज़ार , Nehal और Tanya के Gossip बीच घर में खाना के लिए जंग शुरू

Bigboss 19: बॉयफ्रेंड से बात करने पर तान्या की माँ करती थी इंतज़ार ,...

Bigg Boss 19 : बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा,बोली- मैं किसी लड़के के साथ बिस्तर पर…

Bigg Boss 19 : बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर किया...

Bigg Boss 19: कुनिका के कारण शहबाज और अभिषेक में हुआ मारपीट , किचन के Responsibilityको लेकर आगबबूला हुए अमाल

Bigg Boss 19: कुनिका के कारण शहबाज और अभिषेक में हुआ मारपीट...

दबंग अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 15 साल के बच्चे के लिए मांगा सपोर्ट

दबंग अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 15 साल...