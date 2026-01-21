  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. NASA की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हुईं रिटायर, 3 मिशन का रहीं हिस्सा और अंतरिक्ष में बिताए 608 दिन

NASA की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हुईं रिटायर, 3 मिशन का रहीं हिस्सा और अंतरिक्ष में बिताए 608 दिन

Astronaut Sunita Williams Retires : अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA की प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस एजेंसी से रिटायर हो गई हैं। उन्होंने 27 साल के शानदार करियर के बाद यह फैसला लिया, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तीन मिशन पूरे किए और इंसानी स्पेसफ्लाइट के कई रिकॉर्ड बनाए।

By Abhimanyu 
Updated Date

Astronaut Sunita Williams Retires : अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA की प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस एजेंसी से रिटायर हो गई हैं। भारतीय मूल की अनुभवी एस्ट्रोनॉट ने 27 साल के शानदार करियर के बाद यह फैसला लिया, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तीन मिशन पूरे किए और इंसानी स्पेसफ्लाइट के कई रिकॉर्ड बनाए।

पढ़ें :- ट्रंप अब UN का वजूद खत्म करने की तैयारी में! नई संस्था को स्थापित करने की प्लानिंग, खुद होंगे अनिश्चितकाल तक बॉस

60 साल की विलियम्स अभी भारत दौरे पर हैं। मंगलवार दोपहर को, उन्होंने नई दिल्ली में अमेरिकन सेंटर में आयोजित एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया। इवेंट के पोस्टर – “आंखें सितारों पर, पैर ज़मीन पर” – में उन्हें ‘NASA एस्ट्रोनॉट, रिटायर्ड और US नेवी कैप्टन, रिटायर्ड’ बताया गया था। बातचीत के दौरान, उन्होंने उस समय के अपने अनुभव शेयर किए जब वह स्पेस में फंस गई थीं।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आठ दिन का मिशन सुनीता विलियम्स की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि उनकी बोइंग स्पेसफ्लाइट में दिक्कतें आ गई थीं, जिससे ऑर्बिट में उनका स्टे नौ महीने से ज़्यादा बढ़ गया था। सुनीता मार्च 2025 में नौ महीने के मिशन के बाद धरती पर लौटीं, जिसे बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में तकनीकी दिक्कतों के कारण बढ़ाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विलियम्स का आखिरी मिशन जून 2024 में शुरू हुआ था और शुरू में इसे एक हफ्ते के लिए प्लान किया गया था, लेकिन स्टारलाइनर में खराबी के कारण यह नौ महीने से ज़्यादा चला। वह और उनके क्रू मेंबर, बुच विलमोर, आखिरकार SpaceX के कैप्सूल से वापस लौटे।

पढ़ें :- IND vs NZ 1st T20I Live Streaming : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का होगा आगाज, जानें- कब, कहां देख पाएंगे पहला मैच लाइव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

NASA की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हुईं रिटायर, 3 मिशन का रहीं हिस्सा और अंतरिक्ष में बिताए 608 दिन

NASA की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हुईं रिटायर, 3 मिशन का रहीं हिस्सा...

ट्रंप अब UN का वजूद खत्म करने की तैयारी में! नई संस्था को स्थापित करने की प्लानिंग, खुद होंगे अनिश्चितकाल तक बॉस

ट्रंप अब UN का वजूद खत्म करने की तैयारी में! नई संस्था...

चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े दाम, 1 महीने में 1 लाख रुपये अधिक बढ़ा रेट

चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े...

US-Greenland Row : ग्रीनलैंड विवाद पर आग बबूला ब्रिटिश सांसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया 'इंटरनेशनल गैंगस्टर'

US-Greenland Row : ग्रीनलैंड विवाद पर आग बबूला ब्रिटिश सांसद ने अमेरिकी...

US Territory Est 2026 : डोनाल्ड ट्रंप ने साझा किया नया नक्शा, कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को बताया अमेरिकी भू-भाग

US Territory Est 2026 : डोनाल्ड ट्रंप ने साझा किया नया नक्शा,...

Video-डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिल्ली प्रदूषण को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज? जानें वायरल वीडियो का सच

Video-डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिल्ली प्रदूषण को लेकर पीएम मोदी पर कसा...