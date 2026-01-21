NASA की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हुईं रिटायर, 3 मिशन का रहीं हिस्सा और अंतरिक्ष में बिताए 608 दिन

Astronaut Sunita Williams Retires : अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA की प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस एजेंसी से रिटायर हो गई हैं। भारतीय मूल की अनुभवी एस्ट्रोनॉट ने 27 साल के शानदार करियर के बाद यह फैसला लिया, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तीन मिशन पूरे किए और इंसानी स्पेसफ्लाइट के कई रिकॉर्ड बनाए।

60 साल की विलियम्स अभी भारत दौरे पर हैं। मंगलवार दोपहर को, उन्होंने नई दिल्ली में अमेरिकन सेंटर में आयोजित एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया। इवेंट के पोस्टर – “आंखें सितारों पर, पैर ज़मीन पर” – में उन्हें ‘NASA एस्ट्रोनॉट, रिटायर्ड और US नेवी कैप्टन, रिटायर्ड’ बताया गया था। बातचीत के दौरान, उन्होंने उस समय के अपने अनुभव शेयर किए जब वह स्पेस में फंस गई थीं।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आठ दिन का मिशन सुनीता विलियम्स की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि उनकी बोइंग स्पेसफ्लाइट में दिक्कतें आ गई थीं, जिससे ऑर्बिट में उनका स्टे नौ महीने से ज़्यादा बढ़ गया था। सुनीता मार्च 2025 में नौ महीने के मिशन के बाद धरती पर लौटीं, जिसे बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में तकनीकी दिक्कतों के कारण बढ़ाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विलियम्स का आखिरी मिशन जून 2024 में शुरू हुआ था और शुरू में इसे एक हफ्ते के लिए प्लान किया गया था, लेकिन स्टारलाइनर में खराबी के कारण यह नौ महीने से ज़्यादा चला। वह और उनके क्रू मेंबर, बुच विलमोर, आखिरकार SpaceX के कैप्सूल से वापस लौटे।