नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने ब्रह्मभोज में की शिरकत, दिवंगत आत्मा के प्रति जताई संवेदना

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सोनौली उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल की माता स्व. सुमित्रा देवी के निधन के उपरांत आयोजित ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शनिवार को नौतनवा विधानसभा के विधायक ऋषि त्रिपाठी पहुँचे। विधायक ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

ब्रह्मभोज में नगर क्षेत्र के अनेक सम्मानित नागरिकों की व्यापक मौजूदगी रही। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख नौतनवा राकेश मद्धेशिया,भाजपा नेता दीपक बाबा, जितेंद्र जायसवाल, रवि वर्मा, प्रेम जायसवाल, कन्हैया साहू, सुनील श्रीवास्तव, संजय जायसवाल, अतुल जायसवाल, हरिश्चंद्र जायसवाल, रजत जायसवाल,अजय जायसवाल, बिट्टू झा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्व. सुमित्रा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि “सुमित्रा देवी का आशीर्वाद एवं उनके संस्कार समाज के लिए सदैव प्रेरणा का कार्य करेंगे।” उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि परिवार को इस दुःख की घड़ी में धैर्य और शक्ति प्रदान करें।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट