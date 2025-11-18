  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Naxal Commander Hidma Encounter : एक करोड़ के इनामी नक्सली हिड़मा को सुरक्षाबलों ने किया ढेर, पत्नी और छह नक्सलियों के शव बरामद

Naxal Commander Hidma Encounter : एक करोड़ के इनामी नक्सली हिड़मा को सुरक्षाबलों ने किया ढेर, पत्नी और छह नक्सलियों के शव बरामद

Naxal Commander Hidma Encounter : छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुठभेड़ में खूंखार नक्सली हिड़मा (Dreaded Naxalite Hidma) के मारे जाने की खबर है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Naxal Commander Hidma Encounter : छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुठभेड़ में खूंखार नक्सली हिड़मा (Dreaded Naxalite Hidma) के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान हिड़मा के साथ उसकी पत्नी राजे भी मारी गई है। वहीं सुकमा मुठभेड़ में एक नक्सली शंकर के भी मारे जाने की खबर है, जो डीकेएसजीसी मेंबर है।

पढ़ें :- Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक, दिया ये निर्देश

जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन (Search Operation) लगातार जारी है। मुठभेड़ छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर अल्लूरी सीतारामराजू जिले (Alluri Sitarama Raju District) के मारेडुमिली (Maredumilli) में पुलिस–माओवादियों के बीच हुई है। जिसमें छह नक्सली ढेर हुए हैं। मारेडुमिली (Maredumilli) क्षेत्र में सोमवार सुबह सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच हुई इस फायरिंग में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं।

मुठभेड़ के दौरान छह माओवादी मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिनमें एक माओवादी शीर्ष नेता भी शामिल होने की सूचना है। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों का कंबिंग ऑपरेशन जारी है और आसपास के घने जंगलों में तलाशी तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश–छत्तीसगढ़–ओडिशा (Andhra Pradesh, Chhattisgarh–Odisha) सीमा क्षेत्रों में हाल ही में माओवादियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अभियान तेज किया था। राज्य के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता (DGP Harish Kumar Gupta) ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दुबई एयर शो मे रूसी सुखोई Su-57 और कामोव Ka-52 का दिखा जलवा, देख कर हैरान हुए लोग

दुबई एयर शो मे रूसी सुखोई Su-57 और कामोव Ka-52 का दिखा...

इजराइल के इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत गुरुवार को पीयूष के साथ करेंगे मुलाकात, 100 से ​अधिक कंपनियों को करेंगे रिप्रेजेटेटिव

इजराइल के इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत गुरुवार को पीयूष के साथ करेंगे...

शपथ ग्रहण से पहले डिप्टी सीएम पद को लेकर NDA में बवाल, नीतीश कुमार जिद पर अड़े

शपथ ग्रहण से पहले डिप्टी सीएम पद को लेकर NDA में बवाल,...

Bangladesh Censorship : यूनुस की अंतरिम सरकार का मीडिया को निर्देश, शेख हसीना के बयानों को न प्रकाशित करें

Bangladesh Censorship : यूनुस की अंतरिम सरकार का मीडिया को निर्देश, शेख...

Naxal Commander Hidma Encounter : एक करोड़ के इनामी नक्सली हिड़मा को सुरक्षाबलों ने किया ढेर, पत्नी और छह नक्सलियों के शव बरामद

Naxal Commander Hidma Encounter : एक करोड़ के इनामी नक्सली हिड़मा को...

भारतीय किसानों की हुई चांदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ किया रोलबैक, 200 से अधिक खाद्य उत्पादों से टैरिफ हटाया

भारतीय किसानों की हुई चांदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ किया...