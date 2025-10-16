NDA की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा : केशव मौर्य

  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए के नेताओं की तरफ से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक बिहार चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, NDA की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा।

पढ़ें :- बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा- विपक्ष को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका वोट कटा हो

मीडिया से बातचीत करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि, बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को अपना आशीर्वाद देने वाली है और एनडीए को ही यहां पर सफलता मिलने वाली है। NDA की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा। चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं, बिहार की जनता NDA का समर्थन कर रही है।

इसके साथ ही महागठबंधन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, अभी महागठबंधन में सीट बंटवारा तक नहीं हुआ है। हालांकि, NDA गठबंधन ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है और अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है।

बता दें कि, एनडीए अपने प्रत्याशियों के नाम का एलान करने में जुटी हुई है। एनडीए की तरफ से लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम का एलान हो गया है। हालांकि, महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। साथ ही, प्रत्याशियों के नाम का एलान भी नहीं हुआ है।

 

पढ़ें :- BJP Candidates 3rd List: भाजपा उम्मीदवारों की अंतिम और तीसरी लिस्ट जारी, देखें- किनको मिला टिकट

 

