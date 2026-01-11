नीना गुप्ता ने बाइसेप्स और मस्कुलर बॉडी के साथ शेयर की अपनी लेटेस्ट तस्वीर, हैरान फैंस, जानिए क्या है राज?

मुंबई। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता (Neena Gupta) किसी भी लुक में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस बार का लुक उनके लिए भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया। नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने आज सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अपने बाइसेप्स और मस्कुलर बॉडी ( Muscular Physique) को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। नीना गुप्ता (Neena Gupta) के इस लुक को देखकर उनके फैंस दंग रह गए हैं।

क्या सच में नीना ने बनाए बाइसेप्स और मस्कुलर बॉडी?



नीना ने हाल ही में अपनी कई शानदार तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। पहली फोटो में नीना घर पर योगा करती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में नीना बिना आस्तीन के टॉप में दिख रही हैं, जिसमें उनके बाइसेप्स (बाहों की मांसपेशियां) सभी का ध्यान खींच रही हैं। बाकी दो फोटोज में वो साड़ी पहने नजर आईं, लेकिन उनकी बड़ी मांसपेशियां फिर से लोगों को हैरान कर रही हैं। नीना की ये तस्वीरें एआई आई की मदद से बनाई गई हैं।

नीना का पोस्ट

नीना ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ‘नमस्कार, 2026 के लिए नया अवतार ‘मसल मॉमी’ अनलॉक हो गया है।’ नीना की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस हैरान हैं और लगातार उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं।?

फैंस के मजेदार कमेंट्स

नीना का यह लेटेस्ट लुक फैंस को हैरान और परेशान कर रहा है। एक्ट्रेस सुनीता राजवार (Actress Sunita Rajwar) ने नीना की इस पोस्ट पर लाल दिल वाला इमोजी बनाया है। कई फैंस ने नीना की इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया, तो किसी ने स्माइली इमोजी बनाए।

नीना के एक दोस्त ने लिखा, ‘दो हफ्ते नहीं मिले… और तुम्हें क्या हो गया, बेबी?’

एक फैन ने लिखा कि ‘जॉन सीना – जॉन नीना।’

एक और ने कमेंट में लिखा कि ‘ऐसा बोल्ड काम सिर्फ नीना जी ही कर सकती हैं। बहुत पसंद आया।’

अभिनेत्री मानसी पारेख ने लिखा कि ‘हाहाहा, मैंने तो सच में दोबारा देखा।’

किस फिल्म में नजर आएंगी नीना गुप्ता?

नीना एक बहुत पॉपुलर हिंदी अभिनेत्री हैं। उन्हें ‘बधाई हो,’ ‘पंचायत,’ और कई अन्य फिल्मों और सीरियल्स के लिए जाना जाता है। आखिरी बार उन्हें ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ फिल्म में कार्तिक आर्यन की मां के रोल में देखा गया था। अब वो संजय मिश्रा के साथ ‘वध 2’ फिल्म में नजर आएंगी। यह फिल्म जसपाल सिंह संधू ने निर्देशित की है और लव रंजन व अंकुर गर्ग के बैनर तले बनी है। ‘वध 2’ को पहले पार्ट की सीधी अगली कड़ी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जा रहा है। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।