VIDEO: पड़ोसियों में हुआ विवाद जमकर चले लाठी डंडे, गर्भवती महिला की भी पीटा, जलती हुई लकड़ी से युवक के सिर पर किया वार

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते है कि दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे है। इस दौरान महिलाएं भी एक दूसरे पर लाठियां बरसा रही है। गुस्सा सबके सिर पर इस कदर सवार था कि उन्होने गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा और उसकी भी जमकर पिटाई की कर दी। पूरा मामला कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के राजकीय यूनियन बस्ती सीटीएस का है।
कानपुर जनपद के कल्यानपुर थाना क्षेत्र के राजकीय यूनियन बस्ती सीटीएस मे मंगलवार शाम पड़ोस में ही रहने वाले दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि आग तापने के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर झगड़ा हुआ था। मारपीट के दौरान दबंगों ने इस कदर लाठी डंडे चलाए की एक युवक का सिर फट गया। वहीं हाथ पैर में भी गंभीर चोटें आई है। मारपीट के दौरान हमलावरों ने गर्भवती महिला पर लाठी डंडे से कई वार किए है। घायलों के शरीर पर कई जगह पर गंभीर चोट के निशान है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने घायलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज कर मेडिकल कराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।