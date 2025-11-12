Neo Kavach : बाइक राइडर्स के लिए लॉन्च हुआ एयरबैग , मिलेगा हाई-टेक सुरक्षा कवच

भारत में अब मोटरसाइकिल चालकों के लिए हाई-टेक सुरक्षा कवच लांच हो गई है। मोटरसाइकिल चलाना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और हाई-टेक हो गया है। बाइक राइडर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए NeoKavach, एक इंडो-फ्रेंच जॉइंट वेंचर कंपनी ने लॉन्च की है Neo Kavach Air Vest, जो देश की पहली इंटेलिजेंट वेयरेबल एयरबैग जैकेट है। मोटरसाइकिल चलाते समय खुले बॉडी पार्ट को Neo Kavach Air Vest सुरक्षा प्रदान करेगा। यह वेस्ट किसी क्रैश या गिरने की स्थिति में सिर्फ 100 मिलीसेकंड में खुल जाती है और तुरंत महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। Neo Kavach ने दोपहिया चालकों के लिए देश का पहला ‘इंटेलिजेंट वेयरेबल एयरबैग सिस्टम’, लॉन्च किया है।

यह वेस्ट स्पाइनल हाइपरफ्लेक्शन (रीढ़ की झुकाव से चोट) को रोकती है और किसी भी तेज या अचानक टकराव के दौरान झटके को कम करती है। इस तरह यह तकनीक न केवल जान बचाती है, बल्कि गंभीर चोटों को भी काफी हद तक घटा देती है।

नियोकवच एयर वेस्ट एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो सड़क हादसों में दोपहिया चालक के सीने, रीढ़ और गर्दन को गंभीर चोटों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस एयरवेस्ट किसी साधारण जैकेट की तरह पहना जा सकता है। यह जैकेट अन्य इलेक्ट्रॉनिक एयरबैग सिस्टम से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें किसी चार्जिंग, बैटरी या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती।

यह मैकेनिकल टेथर ट्रिगर सिस्टम पर बेस्ड है जो एक्सीडेंट के समय ऑटोमेटिकली डिप्लॉय (खुल) जाता है।