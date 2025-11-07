फ़र्ज़ी एनकाउंटर जैसा जघन्य अपराध कभी न करें, जब फंसेंगे तो बचाने कोई भाजपा वाले नहीं आयेंगे...पुलिसकर्मियों से बोले अखिलेश यादव

  1. हिन्दी समाचार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि, फ़र्ज़ी एनकाउंटर जैसा जघन्य अपराध कभी न करें क्योंकि जब फंसेंगे तो बचाने कोई भाजपाई नहीं आयेगा। इसके बाद आजीवन अपमान और पक्षतावे की कालकोठरी में ज़िंदगी जीने पर मजबूर होंगे।

शिव मौर्या 
Updated Date

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक न्यूज की हेडलाइन को शेयर किया है। साथ ही लिखा, पुलिस को अपराधी बनाने का काम भाजपा सरकार खुलकर कर रही है। इसीलिए अधिकारियों से ये अपील है कि वो अपराधियों की तरह बर्ताव न करें और न ही अपना और अपने परिवार का जीवन संकट में डालें।

भाजपा का पुराना सिद्धांत है कि ‘पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो’ इसीलिए पहले भी कई बार समझाया जा चुका है कि फ़र्ज़ी एनकाउंटर जैसा जघन्य अपराध कभी न करें क्योंकि जब फंसेंगे तो बचाने कोई भाजपाई नहीं आयेगा। आप अपनी बिरादरी से लेकर समाज तक में बहिष्कृत कर दिये जाएंगे और आजीवन अपमान और पक्षतावे की कालकोठरी में ज़िंदगी जीने पर मजबूर होंगे। पुलिस हित में जारी, एक सलाह हमारी!

