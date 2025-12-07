Tata Sierra prices revealed : नई टाटा सिएरा की कीमतें सामने आईं , जाने बुकिंग शुरू होने की तारीख और कीमत

Tata Sierra prices revealed : टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में नई 2025 टाटा सिएरा एसयूवी लॉन्च की है। यह सिएरा की वापसी का प्रतीक है, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। इच्छुक ग्राहक 16 दिसंबर, 2025 से ऑनलाइन या अपने नज़दीकी टाटा डीलरशिप पर जाकर इस एसयूवी की बुकिंग कर सकते हैं और डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगी।

वेरिएंट

इससे पहले, कंपनी ने केवल 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत का खुलासा किया था। अब, टाटा मोटर्स ने ज़्यादातर नए सिएरा वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है। केवल दो टॉप ट्रिम्स का खुलासा होना बाकी है। नई सिएरा सात वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनके नाम हैं स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस। नीचे वेरिएंट के अनुसार विस्तृत मूल्य सूची दी गई है।

रंग

सिएरा छह रंगों में उपलब्ध है बंगाल रूज (लाल), अंडमान एडवेंचर (पीला), कूर्ग क्लाउड्स (सिल्वर), मुन्नार मिस्ट (हरा), मिंटल ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट।

डीजल मॉडल्स की कीमत

सिएरा के डीजल वेरिएंट की शुरुआत 1.5-लीटर क्रायोजेट MT स्मार्ट से होती है, जिसकी कीमत 12.99 लाख रुपये है।

इसके बाद MT प्योर की कीमत 14.49 लाख, ऑटोमैटिक मॉडल AT प्योर की 15.99 लाख रुपये है। साथ ही MT प्योर प्लस की कीमत 15.99 लाख है, जबकि AT प्योर प्लस की 17.49 लाख रुपये है।

इसके अलावा MT एडवेंचर की 16.49 लाख, MT एडवेंचर प्लस की 17.19 लाख और AT एडवेंचर प्लस की कीमत 18.49 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।