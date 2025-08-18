व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

नई दिल्ली। व्हाट्सएप अब अपने यूर्जस के लिए बड़ा फिचर्स लेकर आ रहा है। जो सीधा गूगल मीट, जूम और माईर्को सॉफ्ट को टक्कर देगा। इस फिचर्स से व्हाट्सएप यूर्जस शिडयूल के तहत कॉलिंग कर पाएंगे और नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहेगा।

इस नए फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब यूजर्स अपनी पारिवारिक बातचीत या ऑफिस मीटिंग को बिना मिस किए शेड्यूल कर पाएंगे। कॉल शुरू होने से पहले सभी लोगों को अलर्ट भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, शेड्यूल की गई कॉल्स पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी जिससे सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी। ।

यूजर इंटरफेस में भी किया खास बदलाव

कॉलिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए यूजर इंटरफेस (UI) में भी बदलाव किया गया है। अब यूजर्स कॉल्स टैब में जाकर आने वाली शेड्यूल कॉल्स देख सकेंगे। शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट चेक कर पाएंगे और कॉल लिंक शेयर करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके अलावा शेड्यूल कॉल्स में रेज हैंड और इमोजी रिएक्शन जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं जिससे बातचीत और भी इंटरएक्टिव हो जाएगी।