  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

व्हाट्सएप अब अपने यूर्जस के लिए बड़ा फिचर्स लेकर आ रहा है। जो सीधा गूगल मीट, जूम और माईर्को सॉफ्ट को टक्कर देगा। इस फिचर्स से व्हाट्सएप यूर्जस शिडयूल के तहत कॉलिंग कर पाएंगे और नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहेगा।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। व्हाट्सएप अब अपने यूर्जस के लिए बड़ा फिचर्स लेकर आ रहा है। जो सीधा गूगल मीट, जूम और माईर्को सॉफ्ट को टक्कर देगा। इस फिचर्स से व्हाट्सएप यूर्जस शिडयूल के तहत कॉलिंग कर पाएंगे और नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहेगा।

पढ़ें :- Microsoft Skype : माइक्रोसॉफ्ट 5 मई को स्काइप बंद कर देगा , Teams पर ध्यान केंद्रित करेगा

इस नए फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब यूजर्स अपनी पारिवारिक बातचीत या ऑफिस मीटिंग को बिना मिस किए शेड्यूल कर पाएंगे। कॉल शुरू होने से पहले सभी लोगों को अलर्ट भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, शेड्यूल की गई कॉल्स पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी जिससे सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी। ।

यूजर इंटरफेस में भी किया खास बदलाव

कॉलिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए यूजर इंटरफेस (UI) में भी बदलाव किया गया है। अब यूजर्स कॉल्स टैब में जाकर आने वाली शेड्यूल कॉल्स देख सकेंगे। शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट चेक कर पाएंगे और कॉल लिंक शेयर करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके अलावा शेड्यूल कॉल्स में रेज हैंड और इमोजी रिएक्शन जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं जिससे बातचीत और भी इंटरएक्टिव हो जाएगी।

 

पढ़ें :- Trouble : अब YouTube पड़ा ठप, यूजर्स एप और वेबसाइट नहीं कर पा रहे है एक्सेस

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

Snapdragon 4 Gen 2, बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ Honor X7c 5G भारत में लॉन्च; कीमत भी ज्यादा नहीं

Snapdragon 4 Gen 2, बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ Honor...

दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच लिस्टिंग से सामने आयी अहम डिटेल्स

दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच...

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

Vivo के नये फोन VivoT4 Pro का टीजर जारी

Vivo के नये फोन VivoT4 Pro का टीजर जारी

चीन से नई सबमरीन पाकर खुश हुआ पाकिस्तान, बढ़ सकता है भारतीय महासागर में तनाव

चीन से नई सबमरीन पाकर खुश हुआ पाकिस्तान, बढ़ सकता है भारतीय...