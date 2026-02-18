  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. New York Church Blast :  न्यूयॉर्क की चर्च में बड़ा धमाका, पादरी के साथ 4 फायरफाइटर्स झुलसे

New York Church Blast :  न्यूयॉर्क की चर्च में बड़ा धमाका, पादरी के साथ 4 फायरफाइटर्स झुलसे

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब यहां एक चर्च में भीषण विस्फोट हो गया।  इस ब्लास्ट में चर्च के पादरी (पास्टर) और फायर फाइट सहित कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कांग्रेस, बोलीं- मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का बनाया मजाक, चीनी Robotic Dog को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारतीय आविष्कार, अभी और भद्द पिटवाना है बाकी?

कांग्रेस, बोलीं- मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का बनाया मजाक, चीनी...

New York Church Blast :  न्यूयॉर्क की चर्च में बड़ा धमाका, पादरी के साथ 4 फायरफाइटर्स झुलसे

New York Church Blast :  न्यूयॉर्क की चर्च में बड़ा धमाका, पादरी...

Operation Sindoor : ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ, बोले- किराना हिल्स पर स्ट्राइक से पस्त हुआ पाक, उनके पास हैं कई सबूत

Operation Sindoor : ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ, बोले- किराना हिल्स पर स्ट्राइक से पस्त...

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमला, 11 सुरक्षाकर्मियों समेत एक बच्चे की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमला, 11 सुरक्षाकर्मियों समेत एक...

Bangladesh swearing-in ceremony :  बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान ,  मंत्रिमंडल में एक हिंदू चेहरा

Bangladesh swearing-in ceremony :  बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान ,...

गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों ने पाक सरकार को लिखा पत्र, इमरान खान को ‘तत्काल चिकित्सा सहायता’ मुहैया कराए, जेल में ज्यादती पर जताई चिंता...

गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों ने पाक सरकार को लिखा पत्र, इमरान खान...