Nissan Gravitate MPV :  निसान ग्रेविटे एमपीवी भारत में इस तारीख को होगी लॉन्च जानें संभावित कीमत , फीचर्स और अन्य

निसान इंडिया 17 फरवरी को भारत में CMFA+ प्लेटफॉर्म पर आधारित Gravite MPV का अनावरण करेगी। आइए जानते हैं निसान के इस Triber संस्करण से क्या उम्मीद की जा सकती है।

Nissan Gravitate MPV :  निसान इंडिया 17 फरवरी को भारत में CMFA+ प्लेटफॉर्म पर आधारित Gravite MPV का अनावरण करेगी। आइए जानते हैं निसान के इस Triber संस्करण से क्या उम्मीद की जा सकती है। रेनॉल्ट-निसान गठबंधन के CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर निर्मित यह सात-सीटर मॉडल उन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो व्यावहारिकता और किफायती कीमत को महत्व देते हैं। भारतीय बाजार में निसान की सबसे बड़ी लॉन्च के रूप में पेश की जा रही ग्रेविटे, रेनॉल्ट ट्राइबर को सीधे टक्कर देगी और कॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में खरीदारों को एक और विकल्प प्रदान करेगी।

फोल्डेबल रियर सीटें
अंदर से, ग्रेविटे में अधिकतम जगह के लिए फ्लैट फ्लोर के साथ सात सीटों की व्यवस्था दी गई है। दूसरी पंक्ति की सीटें स्लाइड और रिक्लाइन करने योग्य हैं, जबकि तीसरी पंक्ति बच्चों या छोटी यात्राओं के लिए सबसे उपयुक्त है। फोल्डेबल रियर सीटें सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे मालिक यात्रियों और सामान की जरूरतों के बीच आसानी से बदलाव कर सकते हैं।

पुश-बटन स्टार्ट
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, automatic climate control और सभी सीटों के लिए रियर एसी वेंट शामिल हैं। पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री की भी उम्मीद है।

360-डिग्री कैमरा
उच्च श्रेणी के मॉडलों में 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार तकनीक जैसी प्रीमियम सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं, जिससे सुविधा और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

इंजन स्पेसिफिकेशन
इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट में उपलब्ध होगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में पांच-स्पीड मैनुअल और एएमटी शामिल हैं। निसान भविष्य में Factory-fitted CNG option भी पेश कर सकती है, जिससे किफायती खरीदारों के लिए इसकी अपील बढ़ेगी।

