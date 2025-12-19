Nissan MPV Gravite :  निसान ला रही नई 7-सीटर एमपीवी ग्रेविट जनवरी 2026 में होगी पेश , जानें कैसा होगा डिजाइन

Nissan MPV Gravite : निसान ने भारतीय बाजार के लिए अपनी आगामी एमपीवी का आधिकारिक नाम घोषित कर दिया है, जिसे ग्रेविटे कहा जाएगा। यह नया मॉडल निसान इंडिया की लाइनअप में मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल के साथ तीसरा मॉडल होगा और देश के लिए ब्रांड की नई उत्पाद रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी जनवरी 2026 में नई 7-सीटर MPV Gravite पेश करेगी। यह कार सब-4 मीटर कैटेगरी में आएगी, आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और लॉन्च डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

फीचर्स

एमपीवी ग्रेविट का डिजाइन कॉम्पैक्ट और फैमिली फ्रेंडली रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इसका साइज और शेप Renault Triber जैसा हो सकता है। कंपनी अपनी पहचान के हिसाब से फ्रंट ग्रिल और बॉडी डिजाइन दे सकती है, ताकि यह बाकी कारों से अलग नजर आए। इसमें 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट और मैनुअल AC जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में Nissan Gravite अच्छी साबित हो सकती है. इसमें 6 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है