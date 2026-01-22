Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी जल्द लॉन्च होने वाली है , जानें खासियत

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान इंडिया ने अपनी आगामी बजट अनुकूल सात-सीटर एमपीवी, ग्रेविटे, को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तारीख टाल दी है। पहले इस मॉडल को 21 जनवरी को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कंपनी ने अब लॉन्च की तारीख आगे बढ़ा दी है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही निसान ने टीज़र तस्वीरें जारी कीं, जो एमपीवी की बाहरी शैली और डिजाइन की दिशा की पहली झलक पेश करती हैं। इस आगामी बजट एमपीवी के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, वह यहां दिया गया है।

इंजन

इंजन की बात करें तो, Nissan Gravite के मैकेनिकल डिज़ाइन Renault Triber के समान होने की उम्मीद है। इसमें 1.0 लीटर का तीन-सिलेंडर वाला नैचुरल पेट्रोल इंजन होगा जो 72 हॉर्सपावर और 96 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करेगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AMT) यूनिट शामिल होगी।

मुकाबला

ग्रेविटे के बाद अगला मॉडल निसान टेक्टन होगा, जो मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में रेनॉल्ट डस्टर और अन्य लोकप्रिय कारों को टक्कर देने के लिए निसान की पेशकश होगी।