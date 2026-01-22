  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी जल्द लॉन्च होने वाली है , जानें खासियत

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी जल्द लॉन्च होने वाली है , जानें खासियत

निसान इंडिया ने अपनी आगामी बजट अनुकूल सात-सीटर एमपीवी, ग्रेविटे, को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तारीख टाल दी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान इंडिया ने अपनी आगामी बजट अनुकूल सात-सीटर एमपीवी, ग्रेविटे, को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तारीख टाल दी है। पहले इस मॉडल को 21 जनवरी को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कंपनी ने अब लॉन्च की तारीख आगे बढ़ा दी है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही निसान ने टीज़र तस्वीरें जारी कीं, जो एमपीवी की बाहरी शैली और डिजाइन की दिशा की पहली झलक पेश करती हैं। इस आगामी बजट एमपीवी के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, वह यहां दिया गया है।

पढ़ें :- 2026 Kia Seltos launch : 2026 किआ सेल्टोस लॉन्च अपडेट , जानें वेरिएंट और फीचर्स

इंजन
इंजन की बात करें तो, Nissan Gravite के मैकेनिकल डिज़ाइन Renault Triber के समान होने की उम्मीद है। इसमें 1.0 लीटर का तीन-सिलेंडर वाला नैचुरल पेट्रोल इंजन होगा जो 72 हॉर्सपावर और 96 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करेगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AMT) यूनिट शामिल होगी।

मुकाबला
ग्रेविटे के बाद अगला मॉडल निसान टेक्टन होगा, जो मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में रेनॉल्ट डस्टर और अन्य लोकप्रिय कारों को टक्कर देने के लिए निसान की पेशकश होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी जल्द लॉन्च होने वाली है , जानें खासियत

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी...

Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई खराबी , कंपनी ने जारी किया रिकॉल  

Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई...

Toyota Urban Cruiser Ebella EV : टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला EV की बुकिंग शुरू ,  जानें डिज़ाइन, रेंज और फीचर्स  

Toyota Urban Cruiser Ebella EV : टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला EV की...

Ampere Magnus G Max  :  एम्पीयर ने लॉन्च किया मैग्नस जी मैक्स , जानें खास फीचर्स और कीमत

Ampere Magnus G Max  :  एम्पीयर ने लॉन्च किया मैग्नस जी मैक्स...

Royal Enfield Goa Classic 350 Updated : रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350 अपडेटेड, जानें कीमत, और विवरण

Royal Enfield Goa Classic 350 Updated : रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350...

Kia Carens Clavis : किआ कैरेंस क्लैविस का नया एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Kia Carens Clavis : किआ कैरेंस क्लैविस का नया एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट इलेक्ट्रिक...