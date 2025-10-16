नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान, बोले- रिजल्ट के बाद तय होगा सीएम पद

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के बीच नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को एक बार फिर से सीएम पद सौंपने को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) से पूछा गया कि ‘बिहार में आपको क्या लगता है, वापस नीतीश कुमार (Nitish Kumar) मुख्यमंत्री बन जाएंगे?’

इस पर नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि देखिए हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। चुनाव जीतकर आए हुए MLA, एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के हाईकमान तय करेंगे। गडकरी ने ये भी कहा कि मैं अकेला हाइकमान नहीं हूं, जो कोई बात तय कर लूं। इस तरह का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है।

वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को दी नसीहत

बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोट चोरी के मुद्दे पर नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत होती है, हम भी अनेक बार चुनाव हारे हैं। कांग्रेस भी जीती है। जब चुनाव हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो अगर कह रहे हैं तो प्रूफ दें। वो कोर्ट में जा सकते हैं। चुनाव आयोग (Election Commission) के पास जा सकते हैं। बाकी वैसी बातों की चर्चा करना जिसका कोई आधार नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है।

गडकरी ने आगे कहा कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लोकतंत्र में बीजेपी उसके लिए कटिबद्ध है। चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। बीजेपी का ऐसे किसी कार्य में कोई इंट्रेस्ट नहीं है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मेहनत पर उन्होंने कहा कि अगर वह फिटनेस के लिए मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से सेट किए जा रहे नैरेटिव पर गडकरी ने कहा कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। इस देश की जनता समझदार है। जनता का अधिकार है कि वह सभी बातों को देखे और समझे। चुनाव रिजल्ट तमाम सवालों के जवाब दे देंगे।

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरह बिहार में भी नीतीश कुमार के खिलाफ खेला होगा: विपक्ष

बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) खुद एक मुद्दा बने हैं। एनडीए की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और जन सुराज लगातार कह रही है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती भी है तो नीतीश कुमार (Nitish Kumar) नहीं बल्कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरह बिहार में भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के खिलाफ खेला किया जाएगा।