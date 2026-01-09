'भारत-US के बीच नहीं हुई ट्रेड डील क्योंकि PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया...' अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का दावा

India-US Trade Deal: अमेरिका की ओर से भारत पर मनमाने टैरिफ थोपे जाने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। इसके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी तेल न खरीदने के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते आए हैं। इस बीच, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक (US Commerce Secretary Howard Lutnick) एक बड़ा दावा किया है। लुटनिक का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पायी थी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया था।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक (US Commerce Secretary Howard Lutnick) ने यह दावा वेंचर कैपिटलिस्ट चमथ पालीहिपतिया के साथ एक पॉडकास्ट, ‘ऑल-इन पॉडकास्ट’ में किया। उन्होंने कहा- ‘अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता नहीं हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड को फोन नहीं किया।’ फिलहाल, इसपर भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए हैं। लुटनिक ने कहा, ‘मैं आपको भारत से जुड़ी एक बात बताता हूं। अगर आपको याद होगा तो मैंने सबसे पहले यूके से डील की थी। हमने UK को बताया था कि उन्हें अब से दूसरे शुक्रवार तक इसपर अंतिम मुहर लगानी होगी। क्योंकि कई देश थे और जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा।’

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री (US Commerce Secretary) ने आगे कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप सीढ़ियों की तरह डील करते हैं। पहली सीढ़ी वाले को सबसे अच्छी डील मिलेगी। पहली सीढ़ी गुजरने के बाद आपको वो डील नहीं मिलेगी। सभी कह रहे हैं कि मुझे UK वाली डील चाहिए। जवाब है कि वो पहले आए और उन्हें डील मिल गई। अगर आप इंतजार करके देखना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, तो ये आपका जोखिम है।’ लुटनिक (Howard Lutnick) ने कहा, ‘जब राष्ट्रपति से पूछ रहे थे कि अगला कौन है, तो वह कुछ देशों की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कई बार भारत का नाम लिया। हम भारत के बारे में बात कर रहे थे। हमने भारत को बताया कि आपके पास तीन शुक्रवार हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने कहा कि आपको मोदी की बात राष्ट्रपति से करानी होगी। वो ऐसा करने में असहज थे। तो मोदी ने कॉल नहीं किया। वो शुक्रवार निकल गया और अगले सप्ताह के मध्य तक हम इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम से डील कर रहे थे। जब डील ऊंची हो गईं, तो भारत ने कॉल किया कि हम तैयार हैं। मैंने कहा कि किस बात के लिए तैयार हैं, ये तीन सप्ताह हो गए हैं। आप उस ट्रेन के लिए तैयार हैं, जो स्टेशन छोड़ चुकी है।” अमेरिकी मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत को पहले मिली हुई डील अब नहीं मिलेगी, क्योकि वह लाइन में पीछे चला गया।