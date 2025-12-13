  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, लखनऊ पहुंचे पंकज चौधरी

यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, लखनऊ पहुंचे पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। 14 दिसंबर यानी कल यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। महारागंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का यूपी भाजपा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ भाजपा कार्यालय भी पहुंच गए हैं, जहां वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। 14 दिसंबर यानी कल यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। महारागंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का यूपी भाजपा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ भाजपा कार्यालय भी पहुंच गए हैं, जहां वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीमए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेता भी पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं।

पढ़ें :- Pankaj Chaudhary Biography: यूपी बीजेपी के नए 'चौधरी' बने पंकज, ऐसा है राजनीतिक इतिहास

वहीं, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर कहा, “आज भाजपा के सभी सांसदों को बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें सबको बुलाया गया है। अब आगे पार्टी तय करेगी किसको पर्चा दाखिल करना है, किसे नहीं।”

बता दें कि, पंकज चौधरी ओबीसी से आते हैं और कुर्मी के बड़े नेता हैं। यूपी में इनका वोटबैंक भी काफी महत्वपूर्ण है। यूं तो पार्टी में पहले से ही कई बड़े ओबीसी चेहरे हैं पर पंकज पर दांव नई ऊर्जा और सोच ला सकती है। वहीं, बीते शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को बीएल संतोष की अगुआई में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बैठक भी की थी।

इनको सौंपी गई जिम्मेदारी
चुनाव संपन्न कराने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शनिवार को नामांकन की व्यवस्था केशव प्रसाद मौर्य व प्रदेश महामंत्री संजय राय संभालेंगे। रविवार को मतदान कराने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को दी गई है।

पढ़ें :- UP BJP President: यूपी भाजपा को 14 दिसंबर को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, कल दोपहर होगा नामांकन
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pankaj Chaudhary Biography: यूपी बीजेपी के नए 'चौधरी' बने पंकज, ऐसा है राजनीतिक इतिहास

Pankaj Chaudhary Biography: यूपी बीजेपी के नए 'चौधरी' बने पंकज, ऐसा है...

यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, लखनऊ पहुंचे पंकज चौधरी

यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, लखनऊ...

नौतनवा:अस्पताल चौराहे पर दिनभर जाम, मरीज-छात्र बेहाल, जिम्मेदार मौन

नौतनवा:अस्पताल चौराहे पर दिनभर जाम, मरीज-छात्र बेहाल, जिम्मेदार मौन

देवरिया में संस्कृति पर्व 26 : आज से भोजपुरी के दिग्गजों का जमावड़ा, देश के कोने-कोने से जुट रहे साहित्यकार, रंगकर्मी और विविध क्षेत्रों के कलाकार

देवरिया में संस्कृति पर्व 26 : आज से भोजपुरी के दिग्गजों का जमावड़ा,...

सोनौली बॉर्डर पर सुविधाओं का संकट, विदेशी पर्यटक लौट रहे वापस

सोनौली बॉर्डर पर सुविधाओं का संकट, विदेशी पर्यटक लौट रहे वापस

किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 13 परिवार के लोगों से मिले केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, युवाओं की सुरक्षित वापसी का दिया आश्वासन

किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 13 परिवार के लोगों से मिले केंद्रीय...