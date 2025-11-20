  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका से गिरफ्तार,कनाडा भागने की फिराक में था मोस्ट वांटेड

Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका से गिरफ्तार,कनाडा भागने की फिराक में था मोस्ट वांटेड

भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा (Most wanted gangster Noni Rana)  को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे नियाग्रा बॉर्डर (Niagara Border) इलाके से उस समय हिरासत में लिया, जब वह अमेरिका (America) से कनाडा (Canada) भागने की कोशिश कर रहा था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा (Most wanted gangster Noni Rana)  को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे नियाग्रा बॉर्डर (Niagara Border) इलाके से उस समय हिरासत में लिया, जब वह अमेरिका (America) से कनाडा (Canada) भागने की कोशिश कर रहा था। बॉर्डर एरिया की सुरक्षा जांच के दौरान ही उसे दबोच लिया गया।

पढ़ें :- अल-फलाह यूनिवर्सिटी का 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' , फंडिंग, प्रबंधन और कैंपस कल्चर पर उठे सवाल

नोनी राणा (Noni Rana) मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर काला राणा (Notorious Gangster Kala Rana) का छोटा भाई बताया जा रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश में थीं। उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और प्रत्यर्पण को लेकर एजेंसियों की कार्रवाई जारी है।

इससे पहले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर लाया गया भारत

इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) के भाई और कई आपराधिक मामलों में आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। भारत आते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने उसे विशेष अदालत में पेश किया, जहां से 11 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। एनआईए के अनुसार अमेरिका में बैठकर अनमोल देश में आतंकी सिंडिकेड चला रहा था। पंजाब पुलिस ने अनमोल को ट्रेस करने में अहम भूमिका निभाई है।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने वर्ष 2022 में खुलासा किया था कि अनमोल फर्जी पासपोर्ट के साथ देश से फरार हो गया है। वह केन्या व अन्य देशों से होते हुए अमेरिका पहुंचा था। अनमोल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और पिछले साल अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी में भी वांछित था।

पढ़ें :- Delhi Red Fort Blast : गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच , आतंकी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़ तो डॉ. उमर बना सुसाइड अटैकर

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती से की मुलाकात

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती...

कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए

कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर...

Presidential Reference Case : राष्‍ट्रपति और राज्‍यपाल कब तक रोक सकते हैं विधेयकों को? सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया साफ, जानें अब क्‍या होगा

Presidential Reference Case : राष्‍ट्रपति और राज्‍यपाल कब तक रोक सकते हैं...

Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका से गिरफ्तार,कनाडा भागने की फिराक में था मोस्ट वांटेड

Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका...

Bengaluru Robbery : बंगलूरू में फिल्मी स्टाइल लूट, सात करोड़ लेकर फरार हुए नकली 'RBI अफसर'

Bengaluru Robbery : बंगलूरू में फिल्मी स्टाइल लूट, सात करोड़ लेकर फरार...

एक मीडिया ग्रुप की कवर स्टोरी पर यूपी में छिड़ा महासंग्राम, लखनऊ से नोएडा तक सपा का हल्ला-बोल, अब अखिलेश यादव का पलटवार

एक मीडिया ग्रुप की कवर स्टोरी पर यूपी में छिड़ा महासंग्राम, लखनऊ...