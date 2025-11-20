Noni Rana Arrested : भारत का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका से गिरफ्तार,कनाडा भागने की फिराक में था मोस्ट वांटेड

नई दिल्ली। भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा (Most wanted gangster Noni Rana) को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे नियाग्रा बॉर्डर (Niagara Border) इलाके से उस समय हिरासत में लिया, जब वह अमेरिका (America) से कनाडा (Canada) भागने की कोशिश कर रहा था। बॉर्डर एरिया की सुरक्षा जांच के दौरान ही उसे दबोच लिया गया।

नोनी राणा (Noni Rana) मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर काला राणा (Notorious Gangster Kala Rana) का छोटा भाई बताया जा रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश में थीं। उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और प्रत्यर्पण को लेकर एजेंसियों की कार्रवाई जारी है।

इससे पहले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर लाया गया भारत

इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) के भाई और कई आपराधिक मामलों में आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। भारत आते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने उसे विशेष अदालत में पेश किया, जहां से 11 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। एनआईए के अनुसार अमेरिका में बैठकर अनमोल देश में आतंकी सिंडिकेड चला रहा था। पंजाब पुलिस ने अनमोल को ट्रेस करने में अहम भूमिका निभाई है।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने वर्ष 2022 में खुलासा किया था कि अनमोल फर्जी पासपोर्ट के साथ देश से फरार हो गया है। वह केन्या व अन्य देशों से होते हुए अमेरिका पहुंचा था। अनमोल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और पिछले साल अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी में भी वांछित था।