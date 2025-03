North Macedonia Nightclub Fire: उत्तर मैसेडोनिया के कोकानी में बड़ा हादसा, नाइटक्लब में आग लगने से 51 लोगों की मौत, 100 ज्यादा घायल

North Macedonia Nightclub Fire: नॉर्थ मैसेडोनिया के पूर्वी शहर कोकानी में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर रविवार सुबह एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 51 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आंतरिक मंत्री पंचे तोशकोवस्की के अनुसार, पल्स नाइट क्लब में एक स्थानीय पॉप समूह के संगीत कार्यक्रम के दौरान सुबह 2:35 बजे आग लग गई।

तोशकोवस्की ने कहा कि आतिशबाज़ी के कारण छत में आग लग गई। इस घटना के वीडियो में क्लब के अंदर अफरा-तफरी देखी जा सकती है, जिसमें लोग धुएं के बीच भाग रहे हैं और संगीतकार लोगों से जल्द से जल्द बाहर निकलने का आग्रह कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को राजधानी स्कोप्जे समेत देश भर के अस्पतालों में ले जाया गया है, जिनमें से कई गंभीर रूप से जल गए हैं। इस प्रयास में कई स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जा रही है।

Scenes from the nightclub in North Macedonia, where 51 people, attending a hip-hop concert, have been killed in a massive blaze.

More than 100 people have been reported injured and have been rushed to various hospitals. #NorthMacedonia https://t.co/3b2rTNiJTG pic.twitter.com/4R3rAuJ321

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) March 16, 2025