आज कल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई अपना ध्यान नहीं रख पाता है ऐसे में लोगों की सेहत ठीक नहीं रहती हैं। मोस्टली पैर दर्द की प्रॉबलम से परेशान रहते हैं । इसे लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं की पैरों में दर्द होने का असली कारण क्या है आपको बता दें क‍ि जब शरीर को सही मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलते, तो मांसपेशियों और नसों पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण दर्द, झुनझुनी, कमजोरी या सुन्नपन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये आमतौर पर वि‍टाम‍िन डी, व‍िटाम‍िन बी 12 और आयरन की कमी के कारण होता है।

विटामिन डी की कमी

विटामिन डी हड्डियों और हमारे मसल्‍स की सेहत के लिए बहुत जरूरी हाेता है। जब आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियों में दर्द, अकड़न और मसल्‍स में कमजोरी महसूस होने लगती है।

कैसे पूरी करें विटामिन डी की कमी?

रोजाना कुछ देर धूप में जरूर बैठें।

अपनी डाइट में मछली, अंडा और मशरूम जरूर शाम‍िल करें।

डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं।

विटामिन बी-12 की कमी

विटामिन बी 12 नसों की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इसकी कमी से नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी, कमजोरी या दर्द जैसी समस्या होती है। इसकी कमी पूरी करने के ल‍िए नॉनवेज खाना शुरू कर दें। मछली और अंडे को डाइट का ह‍िस्‍सा जरूर बनाएं। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छे व‍िकल्‍प हैं। इसके अलावा कुछ दालों और अनाज में भी विटामिन बी 12 पाया जाता है।

मैग्नीशियम की कमी

शरीर में एनर्जी काे बनाए रखने के ल‍िए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आपके शरीर के कई अंगों में दर्द हो सकता है। पैर दर्द भी उन्‍हीं में से एक है। अगर आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो बीन्‍स, साबुत अनाज, नट्स को खाना शुरू कर दें।

पैरों में दर्द की और भी हैं वजहें

सिर्फ विटामिन्स की कमी ही नहीं, बल्कि कुछ और कारण भी हैं जो पैरों में दर्द का कारण बन सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होना। इसके अलावा गठिया, नसों पर दबाव, डायबिटीज से नसों को नुकसान होने से भी पैरों में दर्द हो सकता है।