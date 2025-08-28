  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Tips: सिर्फ थकान नहीं, इन जरूरी विटामिन-म‍िनरल की कमी से भी पैरों में होता है दर्द; डाइट पर जरूर दें ध्‍यान

Health Tips: सिर्फ थकान नहीं, इन जरूरी विटामिन-म‍िनरल की कमी से भी पैरों में होता है दर्द; डाइट पर जरूर दें ध्‍यान

आज कल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई  अपना  ध्यान नहीं रख पाता है ऐसे में लोगों  की सेहत ठीक नहीं रहती हैं। मोस्टली  पैर दर्द की प्रॉबलम से परेशान रहते हैं । इसे लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं की पैरों में दर्द होने का असली कारण क्या है आपको बता दें क‍ि जब शरीर को सही मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलते, तो मांसपेशियों और नसों पर बुरा असर पड़ता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

आज कल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई  अपना  ध्यान नहीं रख पाता है ऐसे में लोगों  की सेहत ठीक नहीं रहती हैं। मोस्टली  पैर दर्द की प्रॉबलम से परेशान रहते हैं । इसे लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं की पैरों में दर्द होने का असली कारण क्या है आपको बता दें क‍ि जब शरीर को सही मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलते, तो मांसपेशियों और नसों पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण दर्द, झुनझुनी, कमजोरी या सुन्नपन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये आमतौर पर वि‍टाम‍िन डी, व‍िटाम‍िन बी 12 और आयरन की कमी के कारण होता है।

पढ़ें :- Health Tips : नारियल पानी से जुड़े हर सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा, डॉक्टर ने बताया किन समस्याओं में फायदेमंद है और कितना पीएं

विटामिन डी की कमी

विटामिन डी हड्डियों और हमारे मसल्‍स की सेहत के लिए बहुत जरूरी हाेता है। जब आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियों में दर्द, अकड़न और मसल्‍स में कमजोरी महसूस होने लगती है।

कैसे पूरी करें विटामिन डी की कमी?

  • रोजाना कुछ देर धूप में जरूर बैठें।
  • अपनी डाइट में मछली, अंडा और मशरूम जरूर शाम‍िल करें।
  • डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं।

विटामिन बी-12 की कमी

पढ़ें :- Health Tips: ये 5 लक्षण बताते हैं कि शुरु हो गई है भूलने की बीमारी, डिमेंशिया के ये संकेत बिल्कुल न करें इग्नोर

विटामिन बी 12 नसों की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इसकी कमी से नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी, कमजोरी या दर्द जैसी समस्या होती है। इसकी कमी पूरी करने के ल‍िए नॉनवेज खाना शुरू कर दें। मछली और अंडे को डाइट का ह‍िस्‍सा जरूर बनाएं। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छे व‍िकल्‍प हैं। इसके अलावा कुछ दालों और अनाज में भी विटामिन बी 12 पाया जाता है।

मैग्नीशियम की कमी

शरीर में एनर्जी काे बनाए रखने के ल‍िए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आपके शरीर के कई अंगों में दर्द हो सकता है। पैर दर्द भी उन्‍हीं में से एक है। अगर आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो बीन्‍स, साबुत अनाज, नट्स को खाना शुरू कर दें।

पैरों में दर्द की और भी हैं वजहें

सिर्फ विटामिन्स की कमी ही नहीं, बल्कि कुछ और कारण भी हैं जो पैरों में दर्द का कारण बन सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होना। इसके अलावा गठिया, नसों पर दबाव, डायबिटीज से नसों को नुकसान होने से भी पैरों में दर्द हो सकता है।

पढ़ें :- Health Tips: हल्के में न लें जी घबराना, हार्ट अटैक आने पर सुबह-सवेरे ऐसे ही 5 संकेत देता है शरीर

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health Tips: सिर्फ थकान नहीं, इन जरूरी विटामिन-म‍िनरल की कमी से भी पैरों में होता है दर्द; डाइट पर जरूर दें ध्‍यान

Health Tips: सिर्फ थकान नहीं, इन जरूरी विटामिन-म‍िनरल की कमी से भी...

अटल आवासीय विद्यालय की 8 छात्राओं की बिगड़ी तबियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, छात्राओं का हीमोग्लोबिन, शुगर लेबल हुआ कम

अटल आवासीय विद्यालय की 8 छात्राओं की बिगड़ी तबियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र...

सरकार कुंभ रोजगार जैसे झूठे आयोजन कर युवाओं को सिर्फ छल रही है, खासतौर पर युवा बेरोजगार और निराश है : अजय राय

सरकार कुंभ रोजगार जैसे झूठे आयोजन कर युवाओं को सिर्फ छल रही...

Health Tips : नारियल पानी से जुड़े हर सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा, डॉक्टर ने बताया किन समस्याओं में फायदेमंद है और कितना पीएं

Health Tips : नारियल पानी से जुड़े हर सवाल का सही जवाब...

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साफ दिखाई दे रहे हैं लक्षण

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के...

Heath Care : प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहते हैं भक्त, जानें क्या है Kidney Transplant और कब होती है इसकी जरूरत?

Heath Care : प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहते हैं भक्त, जानें...