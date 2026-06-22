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Nothing Phone (4b) :  Nothing की नई ‘b’ सीरीज का टीजर जारी , जानें डिजाइन और फीचर्स

Nothing ने अपने आने वाले स्मार्टफ़ोन का एक और टीज़र शेयर किया है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कंपनी Nothing Phone (4b) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Nothing Phone (4b) :  Nothing ने अपने आने वाले स्मार्टफ़ोन का एक और टीज़र शेयर किया है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कंपनी Nothing Phone (4b) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Nothing India की ओर से जारी किया गया यह नया टीज़र, ब्रांड के पिछले टीज़र के बाद आया है जिसमें सिर्फ़ “(b)” अक्षर दिखाया गया था।

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हालांकि, Carl Pei की अगुवाई वाली कंपनी ने अभी तक न तो डिवाइस का नाम बताया है और न ही यह खुलासा किया है कि यह किस प्रोडक्ट कैटेगरी से जुड़ी होगी। टीजर वीडियो में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन इसमें ‘a’ को ‘b’ में बदलते हुए दिखाया गया है। इस छोटे से संकेत ने टेक लवर्स के बीच अटकलों का दौर शुरू कर दिया है।

पारदर्शी डिज़ाइन
टीज़र से पता चलता है कि आने वाले डिवाइस में Nothing का खास पारदर्शी डिज़ाइन ही होगा। पिछले पैनल के नीचे अंदरूनी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं; यह डिज़ाइन Nothing के कई स्मार्टफ़ोन में देखा गया है।

किफ़ायती सेगमेंट
टीज़र में एक और बात जो दिख रही है, वह है सिंगल रियर कैमरा सेटअप। अगर फ़ाइनल प्रोडक्ट में यही डिज़ाइन रहता है, तो इससे पता चल सकता है कि Phone (4b) को कुछ अन्य फ़ोन की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती सेगमेंट के लिए बनाया जा रहा है।

Nothing के टीज़र कैंपेन की रफ़्तार से संकेत मिलता है कि कंपनी जल्द ही लॉन्च की घोषणा की तैयारी कर रही है। यह खबर Nothing के उस बयान के कुछ समय बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि वह इस साल कोई नया CMF-ब्रांडेड स्मार्टफ़ोन  लांच नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कोई खास अपग्रेड करने की गुंजाइश नहीं थी।

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फिलहाल, Phone (4b) के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

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