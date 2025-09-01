US Open 2025 Novak Djokovic : नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर रिकॉर्ड बना दिया  

  1. हिन्दी समाचार
सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने मौजूदा यूएस ओपन 2025  पुरुष एकल के राउंड ऑफ 16 में जान-लेनार्ड स्ट्रफ (Jan-Lennard Struff) के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद यह साबित करना जारी रखा है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है।

US Open 2025 Novak Djokovic : सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने मौजूदा यूएस ओपन 2025  पुरुष एकल के राउंड ऑफ 16 में जान-लेनार्ड स्ट्रफ (Jan-Lennard Struff) के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद यह साबित करना जारी रखा है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। सर्बियाई खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं लेकिन ये थोड़ी सी चोट भी इस 38 वर्षीय खिलाड़ी को टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से नहीं रोक पाई। इसके साथ जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम सीजन (Grand Slam Season) के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। जर्मन प्रतिद्वंदी पर जीत के बाद जोकोविच ने अपनी सर्विस परफॉर्मेंस को भी श्रेय दिया।

38 साल की उम्र में, जोकोविच ने स्ट्रफ को सीधे सेटों में हरा दिया और प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज़ के खिलाफ खेलने वाले हैं।

गौरतलब है कि सर्बियाई खिलाड़ी ने स्ट्रफ़ के खिलाफ 6-3, 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की और बाकी टूर्नामेंट में भी इसी लय को बरकरार रखने की उम्मीद करेंगे। हालाँकि, उनके लिए आगे की राह और भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर वह फ्रिट्ज़ को हरा देते हैं तो उनका सामना कार्लोस अल्काराज़ से हो सकता है।

इसके अलावा सर्बियाई स्टार ने ओपन एरा में सबसे ज्यादा क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के मामले में रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी को पीछे छोड़ दिया है। उनसे आगे सिर्फ जिम्मी कॉनर्स हैं जिन्होंने 17 बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।

