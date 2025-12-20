अब कंगना रनौत हुईं ‘धुरंधर’ की फैन, फिल्म देखकर आदित्य धर से बोलीं-‘आतंकवादियों की खूब कुटाई करो’

आदित्य धर (Aditya Dhar) की स्पाई-थ्रिलर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा बटोर रही है, जबकि फिल्म की बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के फिल्मी सितारे ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का भी नाम शामिल हो गया है।
मुंबई। आदित्य धर (Aditya Dhar) की स्पाई-थ्रिलर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा बटोर रही है, जबकि फिल्म की बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के फिल्मी सितारे ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का भी नाम शामिल हो गया है। कंगना ने फिल्म की खुलकर तारीफ की है। जानिए उन्होंने फिल्म देखने के बाद क्या कुछ कहा…
कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर ‘धुरंधर’ को लेकर एक स्टोरी साझा की है। अपनी स्टोरी में ‘धुरंधर’ की तारीफ करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘मैंने धुरंधर देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इस शानदार फिल्म के आर्ट और क्राफ्ट मैं पूरी तरह से प्रेरित हूं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेकर्स के इरादे के लिए मेरे मन में बहुत प्रशंसा है। आदित्य धर (Aditya Dhar) जी बॉर्डर पर हमारे रक्षा बल, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप। पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूब कम्बल कुटाई करो, मजा आ गया। पूरे वक्त सीटियां और तालियां बजती रहीं। सभी ने शानदार काम किया है, लेकिन इस शो के धुरंधर खुद आदित्य धर हैं। यामी गौतम आपको भी बधाई।’
सच्ची घटनाओं से प्रेरित है फिल्म
रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म देश में घटी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म में रणवीर सिंह भारतीय खुफिया जासूस के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। अक्षय खन्ना ने फिल्म में बलूच गिरोह के सरगना रहमान डकैत की भूमिका निभाई है।
बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए है ‘धुरंधर’
आदित्य धर (Aditya Dhar) द्वारा निर्देशित यह स्पाई-थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते पूरे कर चुकी है। पहले हफ्ते 207.25 करोड़ और दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली ‘धुरंधर’ 15 दिनों में 486 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर चुकी है। फिल्म जल्द ही 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर लेगी। सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, ‘धुरंधर’ वर्ल्डवाइड भी काफी अच्छी कमाई कर रही है।