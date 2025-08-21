अब PDA समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए ही हटा देगा : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सराकर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, भाजपा ने PDA समाज का वोट कटवाकर या कुछ समय के लिए हटवाकर वोट का हक़ छीना था, अब पीडीए समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए ही हटा देगा। न चलेगी हक़मारी, न मतमारी, इस बार PDA सरकार हमारी…

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा कि, हक़ का गणित: 18000-14 = 17986…चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है।

उन्होंने आगे लिखा, 18000 हलफ़नामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है। यही है हक़ का गणित। दरअसल, इन दिनों विपक्षी दल के नेता सरकार और चुनाव आयोग पर कथित वोटी चोरी का आरोप लगाकर घेर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल के प्रमुख नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार को भी घेर रहे हैं।