Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, चारों ओर लाशें बिखरी थीं...हर तरफ धुआं ही धुआं'

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन (Nowgam Police Station) परिसर के पास शुक्रवार रात हुए भी​षण विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए है। मौके पर पहुंचे सीआरपीएफ के महानिरीक्षक (IG) पवन कुमार शर्मा राहत कार्यों का जायजा लिया और सुरक्षा उपायों का आंकलन करने घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात ने भी घटनास्थल का दौरा किया। विस्फोट के कारणों की जांच अभी जारी है।

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया क्या हुआ था?

प्रत्यक्षदर्शी तारिक अहमद ने बताया कि “हमने एक जोरदार धमाका सुना और हम समझ नहीं पाए कि यह क्या था? जब हमने लोगों को बाहर आते और रोते हुए देखा, तब हमें पता चला कि पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि सब कुछ तबाह हो गया था, चारों ओर धुआं और लाशें बिखरी हुई थीं। हमारे लोग और पड़ोसी मारे गए हैं और यह बहुत बड़ी क्षति है।

स्थानीय निवासी शफाद अहमद ने कहा कि कल रात लगभग 11.20 बजे एक जोरदार विस्फोट हुआ। हम हिल गए। हम बाद में सो गए और आज सुबह हमें इसके बारे में पता चला। इसके बाद हम मौके पर देखने के लिए आए। लेकिन वे हमें यहां अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे रिश्तेदार पुलिस स्टेशन के पास रहते हैं। मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूं। वे (सुरक्षाकर्मी) हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी इतना जोरदार विस्फोट नहीं सुना था।

नौगाम पुलिस स्टेशन (Nowgam Police Station) के पास कल रात हुए विस्फोट में मारे गए एक फोटोग्राफर के परिवार के सदस्य ने कहा कि मेरे चचेरे भाई अर्शीद अहमद शाह, परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे और उनके बड़े भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हमें आज उनकी मृत्यु का समाचार मिला। हम सभी शोक में हैं और अनुरोध करते हैं कि सरकार इस घटना की जांच करे और न्याय प्रदान करें। अर्शीद के दो बच्चे थे, और उनके पिता हृदय रोगी हैं। हम सरकार से उनके परिवार को सहायता प्रदान करने की अपील करते हैं।

अधिकारियों ने लोगों से इलाके से दूर रहने और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है क्योंकि बचाव और पूछताछ अभियान जारी है। शुक्रवार रात जम्मू और कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन (Nowgam Police Station) परिसर के पास एक विस्फोट हुआ। जांच में मदद के लिए खोजी कुत्तों को तैनात किया गया है।

श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू (Srinagar Deputy Commissioner Akshay Labru) ने विस्फोट में घायल हुए पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के तार श्रीनगर के नौगाम इलाके में आपत्तिजनक पोस्टरों से जुड़े हैं, जिसके लिए 19 अक्तूबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश से जुड़े एक अंतर-राज्यीय जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के लिए कड़ी कार्रवाई की।