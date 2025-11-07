Numeros n-First : न्यूमेरोस एन-फर्स्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च , जानिए कीमत और रेंज

Numeros n-First : इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी न्यूमेरोस मोटर्स ने अपने दूसरे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन एन-फर्स्ट को लॉन्च करके अपनी लाइनअप का विस्तार किया है। कीमत की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक वाहन को पहले 1,000 खरीदारों के लिए 64,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। यह मॉडल संभावित ग्राहकों के लिए बुकिंग के लिए पहले से ही उपलब्ध है। इस नए मॉडल को इतालवी डिज़ाइन हाउस व्हीलैब के सहयोग से बनाया गया है। यह ईवी 109 किमी तक की रेंज, स्मार्ट कनेक्टिविटी , कंफर्ट ऑफर करता है। कंपनी की ऑफिशियल साइट पर इस मॉडल की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है

रेंज

एन-फर्स्ट पाँच वेरिएंट और तीन ट्रिम लेवल में उपलब्ध है: एन-फर्स्ट मैक्स, एन-फर्स्ट आई-मैक्स, और एन-फर्स्ट मैक्स+। सबसे ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट, 3kWh आई-मैक्स+, 109 किमी की IDC रेंज प्रदान करता है, जबकि 2.5kWh वेरिएंट (मैक्स और आई-मैक्स) लिक्विड इमर्शन-कूल्ड Li-ion बैटरियों से लैस हैं, जिनकी IDC रेंज 91 किमी तक है।

मिड-स्पेक वेरिएंट

48V मोटर चलाने के लिए n-First को 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ रखा जा सकता है. बेस और मिड-स्पेक वेरिएंट पर 2.5 kWh यूनिट 91 किमी की IDC-सर्टिफाइड सिंगल-चार्ज रेंज इनेबल करती है। इसके साथ, स्कूटर अधिकतम 1.8kw की पावर और 34nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है, जो 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इस बैटरी को 0 से 5-6 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है।

टॉप-स्पेक

टॉप-स्पेक i-Max+ वेरिएंट में 109km IDC रेंज के साथ 3kWh की बैटरी मिलती है, जो अधिकतम पावर 2.5 किलोवाट और अधिकतम स्पीड 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है. हालांकि, इस यूनिट को 0% से 100% तक फुल चार्ज होने में 7-8 घंटे लग सकते हैं