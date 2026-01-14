ODI Ranking Alert : किंग कोहली 5 साल बाद फिर बनें वनडे के नंबर- 1 बल्लेबाज, रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर खिसके

Virat Kohli No. 1 ODI Batsman : दुनिया के महान बल्लेबाज़ विराट कोहली एक बार फिर वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। किंग कोहली ने पहले वनडे में न्यूज़ीलैंड पर भारत की चार विकेट की जीत के बाद लेटेस्ट ICC मेन्स रैंकिंग अपडेट में नंबर 1 स्थान फिर से हासिल कर लिया है। 37 साल के कोहली जुलाई 2021 के बाद पहली बार बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर वापसी की है।

कोहली की 91 गेंदों पर 93 रनों की पारी ने मेज़बान टीम को लक्ष्य हासिल करने में मदद की, और वह भारत के महान सचिन तेंदुलकर के करीब पहुँच गए और ऑल-टाइम मेन्स इंटरनेशनल रन-स्कोरिंग टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया में 50 ओवर की सीरीज़ के बाद से कोहली शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने अपनी पिछली पांच पारियों में 74 नाबाद, 135, 102, 65 नाबाद और 93 रन बनाए हैं। 37 साल के कोहली की पारी की मदद से भारत ने वडोदरा में न्यूज़ीलैंड के 300 रनों के टोटल को सफलतापूर्वक पार कर लिया।

37 साल के इस खिलाड़ी ने जुलाई 2021 के बाद पहली बार बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर वापसी की है। उन्होंने अक्टूबर 2013 में पहली बार टॉप रैंकिंग हासिल की थी और यह टॉप स्पॉट पर उनका 11वां अलग स्पेल है। आज तक, वह कुल 825 दिनों तक टॉप पर रहे हैं – जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा 10वां सबसे ज़्यादा है, और किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज़्यादा है।

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल ने पहले वनडे में 71 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेलकर वनडे रैंकिंग में जगह बनाई, और कोहली से सिर्फ एक रेटिंग पॉइंट पीछे रहकर अपनी अब तक की सबसे अच्छी रेटिंग हासिल की। वह दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि रोहित शर्मा पहले से सीधे तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं।