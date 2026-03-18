Video-नेशनल हाईवे-68 सिवाड़ा के पास तेल टैंकर पलटा, सड़क पर 200 मीटर तक फैली लपटें, 1 जिंदा जला, दूसरा बाल-बाल बचा

नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलट गया है। इसके बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। सड़क पर 200 मीटर तक लपटें फैल गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया है, जबकि दूसरा समय रहते बाहर निकल और बाल—बाल बच गया।

नेशनल हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलटा, लगी आग, सड़क पर 200 मीटर तक फैली लपटें, 1 जिंदा जला, दूसरा समय रहते बाहर निकला नेशनल हाईवे-68 सिवाड़ा के पास तेल टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद सड़क पर 200 मीटर तक आग फैल गई। टैंकर में सवार एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जबकि दूसरा… pic.twitter.com/IndOCLsDMU — Ashok Shera (@ashokshera94) March 18, 2026

बता दें कि बुधवार को नेशनल हाईवे-68 सिवाड़ा के पास तेल टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद सड़क पर 200 मीटर तक आग फैल गई। टैंकर में सवार एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जबकि दूसरा समय रहते बाहर निकल गया। हादसा सिंवाड़ा ओवरब्रिज पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार, टैंकर बाड़मेर से सांचौर की तरफ जा रहा था। टैंकर के पलटने से हाईवे पर तेल फैल गया और उसने आग पकड़ ली। हाईवे पर करीब 200 मीटर तक आग फैल गई।