  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Ola Muhurat Mahotsav : ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर-बाइक मुहूर्त महोत्सव में जबरदस्त ऑफर पेश किया , फेस्टिव कैंपेन में खरीदने के लिए टूट पड़े लोग

Ola Muhurat Mahotsav : ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर-बाइक मुहूर्त महोत्सव में जबरदस्त ऑफर पेश किया , फेस्टिव कैंपेन में खरीदने के लिए टूट पड़े लोग

त्योहार का मौसम ओला इलेक्ट्रिक के वरदान बन कर आया है। ईवी टू-व्हीलर बनाने वाली पॉपुलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने इस फेस्टिव सीजन पर अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर पेश किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ola Muhurat Mahotsav : त्योहार का मौसम ओला इलेक्ट्रिक के वरदान बन कर आया है। ईवी टू-व्हीलर बनाने वाली पॉपुलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने इस फेस्टिव सीजन पर अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर पेश किया है।

पढ़ें :- Hero HF 100 : GST Cut के बाद इतने में मिल रही Hero की ये मोटरसाइकिल , जानें माइलेज और इंजन

कंपनी ने “ओला सेलिब्रेट्स इंडिया” (“Ola Celebrates India”) अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत कंपनी ने “मुहूर्त महोत्सव” नाम से एक नया ऑफर पेश किया है। जिसके तहत ग्राहक ओला स्कूटर और बाइक्स को केवल 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक का मुहूर्त महोत्सव आने वाले 9 दिनों तक चलने वाला है, जो आज यानी 23 सितंबर से शुरू हो गया है।  ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले S1 स्कूटर और रोडस्टर एक्स मोटरसाइकल पर अब तक की सबसे कम कीमत रखी है। ऐसे में अगर आप भी ओला का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ola Muhurat Mahotsav : ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर-बाइक मुहूर्त महोत्सव में जबरदस्त ऑफर पेश किया , फेस्टिव कैंपेन में खरीदने के लिए टूट पड़े लोग

Ola Muhurat Mahotsav : ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर-बाइक मुहूर्त महोत्सव में जबरदस्त...

Hero HF 100 : GST Cut के बाद इतने में मिल रही Hero की ये मोटरसाइकिल , जानें माइलेज और इंजन

Hero HF 100 : GST Cut के बाद इतने में मिल रही...

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी ,  बुकिंग इस दिन से शुरू

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी , ...

Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च , जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च ,...

TVS Bikes & Scooters GST 2.0 : फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स और स्कूटर हुए सस्ते ,  जानें कीमत और फीचर्स

TVS Bikes & Scooters GST 2.0 : फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स...

Volvo Electric SUV EX30 : वॉल्वो ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक SUV EX30, जानें बंपर डिस्काउंट और फीचर्स

Volvo Electric SUV EX30 : वॉल्वो ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक SUV...