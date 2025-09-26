Ola Muhurat Mahotsav : ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर-बाइक मुहूर्त महोत्सव में जबरदस्त ऑफर पेश किया , फेस्टिव कैंपेन में खरीदने के लिए टूट पड़े लोग

Ola Muhurat Mahotsav : त्योहार का मौसम ओला इलेक्ट्रिक के वरदान बन कर आया है। ईवी टू-व्हीलर बनाने वाली पॉपुलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने इस फेस्टिव सीजन पर अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर पेश किया है।

कंपनी ने “ओला सेलिब्रेट्स इंडिया” (“Ola Celebrates India”) अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत कंपनी ने “मुहूर्त महोत्सव” नाम से एक नया ऑफर पेश किया है। जिसके तहत ग्राहक ओला स्कूटर और बाइक्स को केवल 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक का मुहूर्त महोत्सव आने वाले 9 दिनों तक चलने वाला है, जो आज यानी 23 सितंबर से शुरू हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले S1 स्कूटर और रोडस्टर एक्स मोटरसाइकल पर अब तक की सबसे कम कीमत रखी है। ऐसे में अगर आप भी ओला का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी।