Ola Shakti : ओला शक्ति लॉन्च , बुकिंग शुरू , इस दिन से होगी डिलीवरी

Ola Shakti : ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने आज 16 अक्टूबर को ओला शक्ति (Ola Shakti) लॉन्च किया है। बहुउद्देशीय ऊर्जा समाधान उत्पाद ओला शक्ति एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल घर पर एसी और रेफ्रिजरेटर, खेतों और कारोबारी जगहों पर पानी के पंपों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। ओला शक्ति लॉन्च कॉन्फ्रेंस के जारी रहने के साथ ही ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में इस घोषणा के बाद तेजी आई।

इस लॉन्च के साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनी ने बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) सेगमेंट में एंट्री कर दी है। कंपनी की योजना इस मार्केट में बिना अतिरिक्त पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के मौजूदा गीगाफैक्ट्री, 4680 सेल टेक्नोलॉजी और देश भर में फैले स्टोर नेटवर्क के जरिए विस्तार की है।

ओला इलेक्ट्रिक के मुताबिक ओला शक्ति में इंस्टैंट पावर चेंज, वेदरप्रूफ आईपी 67-रेटेड बैट्रीज और एक कनेक्टेड ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनीटरिंग जैसे फीचर्स हैं।

ओला शक्ति को चार क्षमता में लॉन्च किया गया है- 1.5 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh, और 9.1 kWh। पहले 10 हजार यूनिट्स के लिए 1.5 kWh के ओला शक्ति की कीमत ₹29,999,3 kWh की कीमत ₹55,999, 5.2 kWh की कीमत ₹1,19,999, और 9.1 kWh की कीमत ₹1,59,999 तय की गई है। प्री-बुकिंग ₹999 पर शुरू हो चुकी है और डिलीवरी अगले साल 2026 में मकर संक्रांति से शुरू होगी।