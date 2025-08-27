गणेश चतुर्थी पर मारुति से लेकर हुंडई तक कारों पर मिल रहा है 6 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, देखें डिटेल

मुंबई। देश के अंदर फेस्टिव सीजन की शुरुआती हो चुकी है। फेस्टिव सीजन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हमेशा ही खास रहा है। फेस्टिव सीजन गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) से शुरू हो कर दीवाली तक चलता है। इन दिनों गाड़ी खरीदना हमेशा ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस सीजन की शुरुआत होते ही कई कंपनियों ने अपने डिस्काउंट का पिटारा खोल दिया है। इसमें एमजी मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, हुंडई जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई हैं। ऐसे में आप अभी कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब इसके बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

MG Motors Discount

गणेश चतुर्थी 2025 (Ganesh Chaturthi 2025) के दौरान ब्रिटिश ऑटोमोटिव कंपनी MG मोटर्स अपनी कॉमेट EV, ZS EV, हेक्टर, एस्टर और ग्लोस्टर जैसे अपने मॉडलों पर 4 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। MG कॉमेट EV देश में उपलब्ध सबसे छोटी EV में से एक है। कंपनी इस गाड़ी पर 56,000 रुपए तक की छूट दे रही है। कॉमेट EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपए है, जिसमें नया बैटरी ऐज सर्विस (BaaS) मॉडल शामिल है। दूसरी तरफ, ZS EV और एस्टर पर 1.10 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। मैन्युफैक्चर की 6वीं एनिवर्सिरी के उपलक्ष्य में एस्टर की एक्स-शोरूम कीमत हाल ही में घटाकर 9.99 लाख रुपए कर दी गई थी। कंपनी फेस्टिव सीजन के मौके पर हेक्टर पर 1.15 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा कैश बोनस दे रही है। जबकि अपनी सबसे लग्जरी ग्लोस्टर कार पर 6 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है।

Honda Cars Discount

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड अगस्त 2025 में अपना ‘द ग्रेट होंडा फेस्ट’ आयोजित कर रही है, जिसमें होंडा अमेज, सिटी और एलिवेट जैसे मॉडलों पर विशेष लाभ दिए जा रहे हैं। इससे ग्राहकों को इस शुभ अवधि के दौरान होंडा कार खरीदने पर बड़ा फायदा मिलेगा। होंडा सिटी सभी मॉडलों पर 1,07,300 रुपए तक के कम्बाइंड बेनिफिट मिल रहे हैं। सिटी ई: HEV हाइब्रिड वर्जन सभी वैरिएंट पर 96,000 रुपए की बचत करने का मौका मिलेगा। जो लोग होंडा एलिवेट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 1.22 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। इसके टॉप-एंड ZX मॉडल पर सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। वहीं, सेकेंड जनरेशन अमेज पर 77,200 रुपए के लाभ मिल रहे हैं।

Maruti Suzuki Discount

इस त्योहारी महीने में मारुति सुजुकी जिम्नी, स्विफ्ट, वैगनआर, इनविक्टो और ग्रैंड विटारा सहित कई मॉडलों पर 2 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। भारत में प्रतिष्ठित जिप्सी की उत्तराधिकारी जिम्नी देश में अल्फा और जेटा मॉडल में उपलब्ध है। इस महीने जिम्नी के अल्फा वैरिएंट पर 1 लाख रुपए तक की बचत दे रही है। स्विफ्ट AMT वैरिएंट पर कंपनी 1.1 लाख रुपए तक की बचत दे रही है, जबकि वैगनआर LXi वैरिएंट पर 1.15 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। अगर आप MPV और SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी इनविक्टो और ग्रैंड विटारा पर क्रमशः 1.25 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक की बचत दे रही हैं।

Hyundai Cars Discount

इस महीने फेस्टिव सीजन के दौरान हुंडई की कारों पर 4 लाख रुपए तक का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। CarDekho.com के अनुसार, ग्रैंड i10 निओस पर ग्राहक 30,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 25,000 रुपए की अतिरिक्त छूट और हुंडई एक्सेंट पर भी इतना ही बोनस पा सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी हुंडई टक्सन, हुंडई अल्काजार, हुंडई क्रेटा और हुंडई वरना जैसी कारों पर भारी छूट दे रही है। हुंडई आयोनिक 2024 मॉडल पर 4 लाख रुपए तक की नकद छूट मिल रही है। हालांकि, छूट के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार निर्माताओं से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।