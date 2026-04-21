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टिम कुक ने एप्पल के सीईओ पद से हटने का लिया फैसला, जानें – अब किसके हाथ में होगी कंपनी की कमान

New Apple CEO : दुनिया सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अपने पद से हटने का फैसला किया है। उन्होंने स्टीव जॉब्स से मिली इस विरासत को 15 साल तक संभाला और उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। कुक के सफल कार्यकाल में आईफोन की बदौलत कंपनी का बाजार मूल्य 3.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गया।

By Abhimanyu 
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New Apple CEO : दुनिया सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अपने पद से हटने का फैसला किया है। उन्होंने स्टीव जॉब्स से मिली इस विरासत को 15 साल तक संभाला और उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। कुक के सफल कार्यकाल में आईफोन की बदौलत कंपनी का बाजार मूल्य 3.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गया।

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65 वर्षीय टिम कुक 1 सितंबर को सीईओ का पद एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस को सौंप देंगे, लेकिन कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित कंपनी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहेंगे। यह अमेज़न के जेफ बेजोस और नेटफ्लिक्स के रीड हेस्टिंग्स द्वारा अपने सफल सीईओ कार्यकाल समाप्त करने के बाद किए गए बदलावों के समान है।

कुक को अपना नया पदभार संभालने की अनुमति देने के लिए, आर्थर लेविंसन एप्पल के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हट जाएंगे, लेकिन निदेशक मंडल में बने रहेंगे। कुक ने एक बयान में कहा, “एप्पल के सीईओ बनना और इतनी असाधारण कंपनी का नेतृत्व करने का भरोसा मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।”

उन्होंने कहा, “मैं दिल से एप्पल से प्यार करता हूं, और मुझे ऐसे प्रतिभाशाली, नवोन्मेषी, रचनात्मक और बेहद संवेदनशील लोगों की टीम के साथ काम करने का अवसर मिलने के लिए बहुत आभारी हूं।”

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