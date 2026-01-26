77 वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन ने कार्यालय पर किया झंडारोहण

भारतीय पत्रकार वेलफेयर, एसोसिएशन, लखनऊ सेक्टर-जे, रेलनगर आशियाना में 77 वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. इंद्र कुमार चौरिसया ने झंडारोहण किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया।
लखनऊ। भारतीय पत्रकार वेलफेयर, एसोसिएशन, लखनऊ सेक्टर-जे, रेलनगर आशियाना में 77 वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. इंद्र कुमार चौरिसया ने झंडारोहण किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रगान से सारा परिसर देशभक्ति से लबरेज हो गया।
स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में अजीत श्रीवास्तव, अरुण, आकाश चौहान सहित अन्य लोग सम्मिलत हुए।