उत्तराधिकार के सवाल पर जेडी वेंस, बोले- वे कमांडर-इन-चीफ की भूमिका निभाने को हैं तैयार, X पर ट्रेंड किया ‘Trump is Dead’

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) चर्चा हाल ही में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिसके कारण वह अक्सर चर्चा में रहे। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्रेंड “ट्रंप इज डेड” तेजी से वायरल है। जैसे ही ये ट्रेंड एक्स पर छाया लोगों ने इसके पीछे की वजह तलाशने की कोशिश शुरू कर दी।

जानें इस ट्रेंड के पीछे की क्या है वजह?

बता दें कि इस ट्रेंड के पीछे अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस (US Vice President JD Vance) का एक साक्षात्कार माना जा रहा है। इस साक्षात्कार के दौरान जेडी वेंस (JD Vance) ने कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रासदी आती है, तो वह राष्ट्रपति पद की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

बता दें कि यूएसए टुडे (USA Today) के साथ एक विशेष साक्षात्कार में वेंस से पूछा गया कि क्या वे “भयानक त्रासदी” की स्थिति में कमांडर-इन-चीफ की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने ये टिप्पणी की थी। हालांकि, जोर देकर जेडी वेंसे ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरीके से फिट और ऊर्जावान हैं।

कार्यकाल पूरा करेंगे ट्रंप

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (US Vice President JD Vance) ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन रात में उन्हें फोन करते हैं। इसके साथ ही सुबह फोन करने वाले भी पहले व्यक्ति होते हैं। अपना शेष कार्यकाल पूरा करेंगे और अमेरिकी जनता के लिए महान कार्य करेंगे।

माना जा रहा है कि उत्तराधिकार के एक सवाल पर की गई वेंस की इन टिप्पणियों ने शायद इस ट्रेंड को जन्म दिया है। बता दें कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) पूरी तरीके से ठीक हैं और अपने काम का शानदार तरीके निर्वहन कर रहे हैं।

ट्रंप को है स्वास्थ्य संबंधी समस्या

गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि इसी साल जुलाई के माह में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि उन्हें क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी है। यह एक ऐसी शिरा संबंधी बीमारी है, जिसके कारण पैरों में सूजन आ जाती है।

पहले भी सामने आई थी अफवाहें

गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु की फर्जी खबरें अचानक से ट्रेंड कर रही हों। इससे पहले साल 2023 में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया था और हैकर ने एक फर्जी पोस्ट शेयर कर दिया।

इस पोस्ट में दावा किया कि ट्रंप की मौत के बाद जूनियर ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। इस दावे का तुरंत खंडन तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने खुद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके समर्थकों को आश्वस्त किया कि वह जीवित हैं।

ट्रंप को है ये बीमारी

वहीं, ट्रंप के डॉक्टर ने हाल ही में बताया था कि राष्ट्रपति को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी (CVI) है, जो एक सामान्य और गैर-खतरनाक स्थिति है, खासकर 70 साल से अधिक उम्र के लोगों में ये बीमारी होती है।

वायरल हो रहे मीम्स

आलवेज अस्रिथ (alwaysasrith) नाम के एक्स यूजर ने एक कार्टून अपलोड करते हुए मीम शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा, ‘अगर ट्रंप मर गए तो मैं इस ट्वीट को लाइक करने वाले को 100 डॉलर दूंगा।’

तरह-तरह के आ रहे मीम्स

एक एक्स यूजर ने लिखा, ‘इस बात पर चुप्पी के बावजूद कि वह मर चुके हैं या नहीं, मैं हर उस ट्वीट को लाइक करना जारी रखूंगा जिसमें लिखा हो कि डोनाल्ड ट्रम्प मर चुके हैं।’

हम आपको बता दें कि ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जो कि एक अफवाह है। आज शनिवार (30 अगस्त) को एक्स पर एकदम से Trump is Dead ट्रेंड करने लगा है।