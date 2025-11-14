OnePlus 15R अगले महीने हो सकता है लॉन्च, इस मॉडल का होगा रीब्रांडेड वर्ज़न

OnePlus 15R launch date: वनप्लस ने गुरुवार को भारत और चुनिंदा वैश्विक बाज़ारों में अपने नवीनतम फ्लैगशिप OnePlus 15 स्मार्टफोन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। जिसके बाद OnePlus 15 के R सीरीज़ डिवाइस को पेश किए जाने की उम्मीद है। दरअसल, ब्रांड अपनी नंबर सीरीज़ डिवाइस और R सीरीज़ डिवाइस को वैश्विक स्तर पर और भारत में एक साथ लॉन्च करता था, लेकिन इस साल कंपनी ने केवल वनप्लस 15 मॉडल ही लॉन्च करने का फैसला किया। हालांकि, OnePlus 15R के अगले महीने लॉन्च होने संकेत मिले हैं।

बता दें कि वनप्लस ने वनप्लस 15 लॉन्च इवेंट में OnePlus 15R के लॉन्च के संकेत दिए थे। इवेंट के अंत में घोषणा की गई थी कि वनप्लस 15R से जुड़ी जानकारी जल्द ही सामने आएगी। आगामी स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो OnePlus 15R स्मार्टफोन अगले महीने ग्लोबल और भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो सकता है। पिछले ट्रेंड को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि OnePlus 15R, पिछले महीने चीनी बाज़ार में लॉन्च हुए वनप्लस ऐस 6 स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्ज़न हो सकता है।

OnePlus Ace 6 के चीनी वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में 6.83-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले है जो 1.5K स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, 165Hz रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स ग्लोबल एक्साइटेशन मैक्सिमम ब्राइटनेस प्रदान करता है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट SoC द्वारा संचालित है जो LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह ColorOS 16 पर चलता है। फोन में 7800 mAh की बैटरी है और यह 120W सुपर फ्लैशचार्ज और बाईपास पावर सप्लाई को सपोर्ट करता है।

OnePlus Ace 6 में पीछे की तरफ 50MP IMX906 मेन कैमरा और 8MP IMX355 अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, जबकि आगे की तरफ 16MP IMX480 सेल्फी कैमरा है। अन्य विशेषताओं में शामिल हैं- डिस्प्ले पी3 स्क्रीन चिप, ई-स्पोर्ट्स नेटवर्क चिप जी2, लिंग्सी टच चिप, क्रिस्टल शील्ड ग्लास, आईआर ब्लास्टर, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4, मल्टीफंक्शन एनएफसी, स्टीरियो डुअल स्पीकर, एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर, आईपी66/68/69/69के, फेंग्ची गेम कोर, ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम और एक्शन बटन।