OnePlus 15R की कीमत लॉन्च से पहले आयी सामने, देखें- आपके बजट में होगा या नहीं

OnePlus 15R expected price in India: वनप्लस का अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 15R को भारतीय बाजार में अगले महीने लॉन्च करने वाला है। इससे पहले आगामी डिवाइस की कीमत और स्टोरेज विकल्प का खुलासा हो गया है। ऑनलाइन लीक के अनुसार, भारतीय ग्राहकों के लिए OnePlus 15R दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होने की उम्मीद हैं।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- OnePlus 15R अगले महीने हो सकता है लॉन्च, इस मॉडल का होगा रीब्रांडेड वर्ज़न

एक टिपस्टर सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया है कि OnePlus 15R स्मार्टफोन का भारतीय वेरिएंट 12GB/256GB और 12GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन में मिलेगा। एक इंटरनल सोर्स के अनुसार 12GB/512GB वेरिएंट की कीमत INR 52,000 से ज़्यादा हो सकती है, जिसका मतलब है कि बेस 12GB/256GB वेरिएंट की कीमत लगभग INR 47,000 से INR 49,000 के आसपास हो सकती है।

लीक्स की मानें तो स्मार्टफोन के साथ कुछ बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे, और टिपस्टर ने बताया कि INR 3,000 से INR 4,000 की कीमत में कटौती की उम्मीद की जा सकती है, जिससे डिवाइस की प्रभावी कीमत और भी कम हो जाएगी। बता दें कि OnePlus 15R स्मार्टफोन 17 दिसंबर 2025 को भारतीय और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा।

वनप्लस का आगामी डिवाइस ग्रीन और ब्लैक कलर वेरिएंट के अलावा, एक Ace एडिशन मॉडल पर्पल कलर में भी पेश किया जाएगा। उसी दिन, OnePlus Pad Go 2 टैबलेट भी भारतीय और ग्लोबल ग्राहकों के लिए लॉन्च किया जाएगा, साथ ही यूरोपियन ग्राहकों के लिए OnePlus Watch Lite भी लॉन्च की जाएगी।

OnePlus 15R स्मार्टफोन के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स पहले ही सामने आ चुके हैं, और इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिप x टच रिस्पॉन्स चिप x G2 वाईफाई चिप का कॉम्बिनेशन, हमेशा ऑन रहने वाली 120 FPS गेमिंग, 165Hz डिस्प्ले स्क्रीन, बेहतर देखने के लिए अडैप्टिव विज़न और लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी मिलेगी।

फोन में 50MP मेन (Sony IMX906, OIS) + 8MP अल्ट्रावाइड डुअल रियर कैमरा सेटअप, अपग्रेडेड 32MP सेल्फी कैमरा, सेगमेंट का पहला 4K 120FPS वीडियो रिकॉर्डिंग, 7400mAh बैटरी, प्लस माइंड (पर्सनल इंटेलिजेंस), और IP66/68/69/69K-रेटेड बॉडी शामिल है। माना जा रहा है कि यह आने वाला डिवाइस चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6T स्मार्टफोन का री-ब्रांडेड वर्जन है।

