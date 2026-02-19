  1. हिन्दी समाचार
  OpenAI Offices in India : ओपनएआई अब बेंगलुरु-मुंबई में भी खेलेगी ऑफिस, ये है  टेक कंपनी की स्ट्रैटेजी

OpenAI Offices in India : ओपनएआई अब बेंगलुरु-मुंबई में भी खेलेगी ऑफिस, ये है  टेक कंपनी की स्ट्रैटेजी

ट जीपीटी (ChatGPT) की पैरेंट कंपनी ओपनएआई (OpenAI) अब नए स्ट्रेटजी के तहत बाजार में अपनी मौजूदगी पेश करेगी। कंपनी भारत को बड़ा बाजार मानते हुए  इस साल के आखिरी महीनों में बेंगलुरु और मुंबई में अपना ऑफिस खोलने वाली है। भारत में विस्तार के पीछे कंपनी  की स्ट्रेटजी एक हिस्सा है। 

By अनूप कुमार 
Updated Date

