  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. OPPO Watch S के सभी स्पेक्स का लॉन्च से पहले ऑफिशियल खुलासा, चेक करें पूरी डिटेल्स

OPPO Watch S के सभी स्पेक्स का लॉन्च से पहले ऑफिशियल खुलासा, चेक करें पूरी डिटेल्स

Tech News: आगामी OPPO Watch S स्मार्टवॉच को इस हफ़्ते किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही स्मार्टवॉच की पूरी स्पेसिफिकेशन शीट ब्रांड के Weibo हैंडल पर आधिकारिक तौर पर साझा कर दी गई है। इसके कई स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी अब सामने आ गए हैं। इस अपडेट के बारे में और जानकारी नीचे दी गई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Tech News: आगामी OPPO Watch S स्मार्टवॉच को इस हफ़्ते किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही स्मार्टवॉच की पूरी स्पेसिफिकेशन शीट ब्रांड के Weibo हैंडल पर आधिकारिक तौर पर साझा कर दी गई है। इसके कई स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी अब सामने आ गए हैं। इस अपडेट के बारे में और जानकारी नीचे दी गई है।

पढ़ें :- IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी : राहुल गांधी

दरअसल, पहले बताया गया था, ओप्पो वॉच एस (OPPO Watch S) एक हल्का और पतला डिवाइस होगा, और इसकी मोटाई 8.9 मिमी और वज़न 35 ग्राम होने की बात कही गई है। इसमें क्लासिक वॉच डिज़ाइन के लिए वन-पीस स्टेनलेस स्टील केस है, साथ ही एक अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले स्क्रीन है जो तेज़ रोशनी में भी स्पष्टता प्रदान करेगी। नीचे की तरफ़, एक फ्लैगशिप-ग्रेड हाई-प्रिसिशन सेंसर दिया गया है, जो 16-चैनल ब्लड ऑक्सीजन, 8-चैनल हार्ट रेट, ईसीजी इलेक्ट्रोड और आर्म टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है।

इसके अलावा, समय पर जोखिम चेतावनियों के साथ 60 सेकंड की शारीरिक जाँच भी डिवाइस का हिस्सा है। सिर्फ़ एक क्लिक से, यह 13 स्वास्थ्य संकेतकों का पता लगा सकता है। हृदय स्वास्थ्य, नींद स्वास्थ्य, और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का भी इसी तरह पता लगाया या निगरानी की जा सकती है। यह एक ईसीजी विश्लेषण सॉफ़्टवेयर को सपोर्ट करता है और स्मार्टवॉच को क्लास II मेडिकल डिवाइस के रूप में पंजीकृत किया गया है। 30 सेकंड के परीक्षण से साइनस रिदम, एट्रियल फ़िब्रिलेशन और वयस्कों में समय से पहले धड़कनों का विश्लेषण किया जा सकता है।

OPPO Watch S में एक AI फैट कोच भी है, जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से और प्रभावी ढंग से फैट कम करने में मदद कर सकता है। व्यायाम की तैयारी का आकलन, व्यक्तिगत व्यायाम सुझाव, रीयल-टाइम वॉइस गाइडेंस और वन-क्लिक फैट बर्निंग विश्लेषण इसकी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। डुअल फ़्रीक्वेंसी GPS (400% सिग्नल बूस्ट के साथ अधिक सटीक पोज़िशनिंग के लिए), 5 ATM सुरक्षा के साथ IP68-रेटेड वाटरप्रूफ बॉडी, 100 स्पोर्ट्स मोड + 11 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड, WeChat कम्पैटिबिलिटी (संदेश भेजना और प्राप्त करना), Android x iOS एक साथ कम्पैटिबिलिटी, और 10 दिन की बैटरी लाइफ इसकी अन्य विशेषताएं हैं।

स्मार्टवॉच का लॉन्च इसी हफ्ते 16 अक्टूबर 2025 को होगा, और उसी दिन ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज़ के स्मार्टफोन और ओप्पो पैड 5 टैबलेट भी लॉन्च होंगे। बता दें कि इससे पहले ओप्पो की वॉच एस स्मार्टवॉच को इंडोनेशिया के एसडीपीपीआई, मलेशिया के एसआईआरआईएम और सिंगापुर के आईएमडीए अधिकारियों ने भी प्रमाणित किया था, जिससे इन वैश्विक बाजारों में इसके आगमन की पुष्टि हुई।

पढ़ें :- प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ऐसी रही मुलाकात

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

AI Data Center Campus Visakhapatnam : अडानी इंटरप्राइजेज ने AI डेटा सेंटर कैंपस के लिए google के साथ की साझेदारी, गौतम अदाणी ने बताया 'ऐतिहासिक दिन'

AI Data Center Campus Visakhapatnam : अडानी इंटरप्राइजेज ने AI डेटा सेंटर...

OPPO Watch S के सभी स्पेक्स का लॉन्च से पहले ऑफिशियल खुलासा, चेक करें पूरी डिटेल्स

OPPO Watch S के सभी स्पेक्स का लॉन्च से पहले ऑफिशियल खुलासा,...

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल...

Google Cloud CEO Thomas Kurian : गूगल Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन ने - कहा AI से नहीं जाएगी किसी की नौकरी,तकनीकी विशेषज्ञों के लिए संदेश

Google Cloud CEO Thomas Kurian : गूगल Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन...

Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा 15 बिलियन डॉलर, अदानी समूह की साझेदारी से बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर

Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा...

iPhone 17 को टक्कर आ रहा iQOO 15, अगले महीने भारत में लॉन्च होने से पहले स्पेक्स का खुलासा

iPhone 17 को टक्कर आ रहा iQOO 15, अगले महीने भारत में...