विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश, गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ा मामला

Rahul Gandhi will appear in Sultanpur court : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में LoP राहुल गांधी शुक्रवार को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। जहां से वह सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे। राहुल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर में MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे। ताकि मानहानि केस में अपना बयान दर्ज करा सकें।

दरअसल, अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी पर 4 अगस्त, 2018 को मध्य प्रदेश-विधायक कोर्ट, सुल्तानपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में साल 2018 में मानहानि का केस दायर किया गया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक चुनावी रैली के दौरान ये टिप्पणियां की थीं। इस मामले में यूपी कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ‘राहुल गांधी का सुल्तानपुर में एक प्रोग्राम है, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ रहा है, उन्हें वहां खुद कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। इसके लिए वह आ रहे हैं।’

इस मामले में कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी ने कहा, “राहुल गांधी कोर्ट के बुलाने पर आ रहे हैं। BJP पूरे देश में उनके खिलाफ फर्जी केस कर रही है, उन्हें धमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन, राहुल गांधी ऐसे इंसान हैं कि उन्हें धमकाया नहीं जा सकता। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा।”