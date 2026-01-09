Oscar 2026 Awards: ‘कांतारा: चैप्टर 1’, ‘तन्वी द ग्रेट’ समेत चार भारतीय फिल्में ऑस्कर 2026 के लिए दावेदार

Oscar 2026 Awards: कन्नड़ ब्लॉकबस्टर “कांतारा: ए लेजेंड – चैप्टर 1” और हिंदी फिल्म “तन्वी द ग्रेट” सहित चार भारतीय फिल्में उन 201 फीचर फिल्मों में शामिल हैं, जो ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर अवॉर्ड के लिए मुकाबला करने के योग्य हैं। अकादमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की है।

अकादमी ने गुरुवार को “98वें अकादमी अवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल प्रोडक्शन की रिमाइंडर लिस्ट” जारी की। यह उन फिल्मों की लिस्ट है जो बेस्ट पिक्चर सहित जनरल कैटेगरी में विचार के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, और यह 22 जनवरी को घोषित होने वाले नॉमिनेशन से पहले का कदम है। ऋषभ शेट्टी की “कांतारा” और अनुपम खेर के डायरेक्शन वाली फिल्म के अलावा, अन्य दो भारतीय प्रोडक्शन मल्टीलिंगुअल एनिमेटेड फिल्म “महावतार नरसिम्हा” और पहली बार फिल्म बनाने वाले अभिशन जीवंथ की तमिल फिल्म “टूरिस्ट फैमिली” हैं।

बेस्ट पिक्चर के दावेदारों में दो भारतीय प्रोडक्शन शामिल होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित कांतारा: चैप्टर 1, तुलुनाडु में दैव पूजा की उत्पत्ति की पड़ताल करती है, जिसकी जड़ें चौथी सदी के कदंब राजवंश से जुड़ी हैं। जबकि, अनुभवी एक्टर अनुपम खेर द्वारा निर्देशित ‘तन्वी द ग्रेट’ में शुभांगी ने तन्वी रैना का किरदार निभाया है, जो एक ऑटिज्म से पीड़ित लड़की है और अपने दिवंगत पिता की सेवा से प्रेरित होकर भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखती है।

क्राइटेरिया के अनुसार, अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) ने योग्य फिल्मों की लिस्ट जारी की है। योग्य होने के लिए, फिल्मों को सामान्य एंट्री के अलावा कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसमें थिएटर में रिलीज़ और गोपनीय रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स एंट्री (RAISE) फॉर्म जमा करना शामिल है।