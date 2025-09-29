  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Kantara chapter 1: रिलीज से पहले ही कांतारा ने छापे करोड़ों , Advance Booking में तोड़ा अक्षय कुमार का रिकॉर्ड

Kantara chapter 1: रिलीज से पहले ही कांतारा ने छापे करोड़ों , Advance Booking में तोड़ा अक्षय कुमार का रिकॉर्ड

कन्नड़ स्टार  ऋषभ शेट्टी  की आगमी फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ लगतार  खबरों में  बनी हुई  है।  वहीं अब इस फिल्म की एडवांस शुरू हो चुकी है ।  बुकिंग में फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ये  मूवी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘Jolly LLB 3’ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रिलीज के बाद मूवी के मेकर्स का दबदबा बना रहेगा। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस के बीच ‘Kantara Chapter 1’ का बज़ बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि ‘Kantara Chapter 1’ ने एडवांस बुकिंग में कितने करोड़ छापे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कन्नड़ स्टार  ऋषभ शेट्टी  की आगमी फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ लगतार  खबरों में  बनी हुई  है।  वहीं अब इस फिल्म की एडवांस शुरू हो चुकी है ।  बुकिंग में फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ये  मूवी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘Jolly LLB 3’ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रिलीज के बाद मूवी के मेकर्स का दबदबा बना रहेगा। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस के बीच ‘Kantara Chapter 1’ का बज़ बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि ‘Kantara Chapter 1’ ने एडवांस बुकिंग में कितने करोड़ छापे हैं।

पढ़ें :- Dussehra 2025: आश्रम के बाबा निराला बनें राम, दिल्ली के रामलीला में रावण का करेंगे दहन

कांतारा चैप्टर 1’ की एडवांस कमाई

एक  रिपोर्ट के अनुसार, एडवांस बुकिंग के तहत ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘Kantara Chapter 1’ के 5195 शोज बुक हो चुके हैं. इसी के साथ अब तक फिल्म के 131527 टिकट बेचे जा चुके हैं. एडवांस बुकिंग में ‘Kantara Chapter 1’ ने ब्लॉक सीट्स के साथ रिलीज से पहले ही 8.11 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अगर एडवांस बुकिंग का चार्ट देखें तो फिल्म के सबसे ज्यादा टिकट कन्नड़ भाषा में बिके हैं, जिसका आंकड़ा 118441 है. इसके अलावा हिंदी में ‘Kantara Chapter 1’ के 10503 टिकट्स बिके हैं.

कांतारा चैप्टर 1’ ने तोड़ा ‘Jolly LLB 3’ का रिकॉर्ड

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘Kantara Chapter 1’ ने एडवांस बुकिंग के मामले में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘Jolly LLB 3’ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है । एक रिपोर्ट के अनुसार ‘Jolly LLB 3’ ने एडवांस बुकिंग में 6.37 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने एडवांस बुकिंग के पहले दिन ही 8.11 करोड़ रुपये की कमाई की है।

पढ़ें :- Kantara Chapter 1 Trailer: Rishabh Shetty के खौफनाक अंदाज से कांपे दुश्मन, 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

जाने कब रिलीज होगी फिल्म

बता दें की आडियन्स इस फिल्म को लेकर बहुत खुश है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमगरों में  दस्तक देगी। इस दिन वरुण धवन और  जहन्वी कपूर की फिल्म ‘ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ आ  रही है। जहां दोनों में क्लेश होगा ।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो', एविक्शन से सुपरस्टार ने क्यों कही यह बात?

Bigboss 19 : आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो', एविक्शन से सुपरस्टार...

Dussehra 2025: आश्रम के बाबा निराला बनें राम, दिल्ली के रामलीला में रावण का करेंगे दहन

Dussehra 2025: आश्रम के बाबा निराला बनें राम, दिल्ली के रामलीला में...

Kantara chapter 1: रिलीज से पहले ही कांतारा ने छापे करोड़ों , Advance Booking में तोड़ा अक्षय कुमार का रिकॉर्ड

Kantara chapter 1: रिलीज से पहले ही कांतारा ने छापे करोड़ों ,...

फिल्मों में नहीं आना चाहते हैं Akshay Kumar के बेटे, अक्षय कुमार ने आरव प्लान को लेकर किया बड़ा खुलासा

फिल्मों में नहीं आना चाहते हैं Akshay Kumar के बेटे, अक्षय कुमार...

Animal मूवी साइन करने के बाद उलझन में थीं Triptii Dimri, बोलीं- 'मेरा क्या ही होगा'

Animal मूवी साइन करने के बाद उलझन में थीं Triptii Dimri, बोलीं-...

सलमान की फिल्म देखने के लिए थिएटर खरीदेंगी तान्या? उड़ा मजाक, हंस-हंसकर लोटपोट हुए भाईजान

सलमान की फिल्म देखने के लिए थिएटर खरीदेंगी तान्या? उड़ा मजाक, हंस-हंसकर...