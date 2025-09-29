Kantara chapter 1: रिलीज से पहले ही कांतारा ने छापे करोड़ों , Advance Booking में तोड़ा अक्षय कुमार का रिकॉर्ड

कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की आगमी फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ लगतार खबरों में बनी हुई है। वहीं अब इस फिल्म की एडवांस शुरू हो चुकी है । बुकिंग में फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ये मूवी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘Jolly LLB 3’ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रिलीज के बाद मूवी के मेकर्स का दबदबा बना रहेगा। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस के बीच ‘Kantara Chapter 1’ का बज़ बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि ‘Kantara Chapter 1’ ने एडवांस बुकिंग में कितने करोड़ छापे हैं।

‘कांतारा चैप्टर 1’ की एडवांस कमाई

एक रिपोर्ट के अनुसार, एडवांस बुकिंग के तहत ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘Kantara Chapter 1’ के 5195 शोज बुक हो चुके हैं. इसी के साथ अब तक फिल्म के 131527 टिकट बेचे जा चुके हैं. एडवांस बुकिंग में ‘Kantara Chapter 1’ ने ब्लॉक सीट्स के साथ रिलीज से पहले ही 8.11 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अगर एडवांस बुकिंग का चार्ट देखें तो फिल्म के सबसे ज्यादा टिकट कन्नड़ भाषा में बिके हैं, जिसका आंकड़ा 118441 है. इसके अलावा हिंदी में ‘Kantara Chapter 1’ के 10503 टिकट्स बिके हैं.

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने तोड़ा ‘Jolly LLB 3’ का रिकॉर्ड

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘Kantara Chapter 1’ ने एडवांस बुकिंग के मामले में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘Jolly LLB 3’ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है । एक रिपोर्ट के अनुसार ‘Jolly LLB 3’ ने एडवांस बुकिंग में 6.37 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने एडवांस बुकिंग के पहले दिन ही 8.11 करोड़ रुपये की कमाई की है।

जाने कब रिलीज होगी फिल्म

बता दें की आडियन्स इस फिल्म को लेकर बहुत खुश है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमगरों में दस्तक देगी। इस दिन वरुण धवन और जहन्वी कपूर की फिल्म ‘ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ आ रही है। जहां दोनों में क्लेश होगा ।