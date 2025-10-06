Kantara Collection: 300 करोड़ पार पहुंची कांतारा चैप्टर 1, खतरे में ‘छावा’ का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

  1. हिन्दी समाचार
ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ अपने ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है।  भले ही फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हुए हैं लेकिन मात्र इतने कम फैनो में फिल्म ने कमाई का  बड़ा रिकॉर्ड  बनाया  है। इस फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट ने हर किसी का दिल जीत लिया है।  फिल्म को आडियन्स भरपूर प्यार दे रही है । चलिए फिल्म के 4 दिन यानी बीते रविवार का कलेक्शन जानते हैं। संडे को 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ अपने ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है।  भले ही फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हुए हैं लेकिन मात्र इतने कम फैनो में फिल्म ने कमाई का  बड़ा रिकॉर्ड  बनाया  है। इस फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट ने हर किसी का दिल जीत लिया है।  फिल्म को आडियन्स भरपूर प्यार दे रही है । चलिए फिल्म के 4 दिन यानी बीते रविवार का कलेक्शन जानते हैं। संडे को ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई। कई जगहों पर इसका संडे कलेक्शन, गुरुवार के ओपनिंग कलेक्शन से भी बेहतर रहा. हिंदी में तो संडे को फिल्म ने ऐसी कमाई की है कि इसका वीकेंड कलेक्शन कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से भी बेहतर है. और संडे के जोरदार कलेक्शन के साथ इसने वर्ल्डवाइड भी बड़ा लैंडमार्क पार कर लिया है।

‘कांतारा चैप्टर 1’ का हिंदी कलेक्शन बता की फिल्म  हिन्दी वर्जन में खूब धमाल मचा रही है। अब तक बॉक्स ऑफिस पर 52 करोड़ का कलेक्शन कर लिया । पहले दिन 18.5 करोड़ से ओपनिंग करने वाली ‘कांतारा चैप्टर 1’ का हिंदी वर्जन, शुक्रवार को वर्किंग डे होने से थोड़ा स्लो पड़ा और 13.5 करोड़ ही कमा पाया था. मगर शनिवार को तगड़े जंप के साथ कलेक्शन 20 करोड़ तक चला गया और अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि संडे को कलेक्शन और भी बढ़ा है।

संडे की ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने चौथे दिन 23 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया है। यानी हिंदी वर्जन में फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 75 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।  अजय देवगन की ‘रेड 2’, अक्षय कुमार की ‘स्काईफ़ोर्स’ और आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 75 करोड़ से कम रहा है। गुरुवार को रिलीज हुई कांतरा बॉक्सऑफिस पर कमाल कर रही है।

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी ‘कांतारा चैप्टर 1’ का धमाका 

एक  रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ‘कांतारा चैप्टर 1’, बीते वीकेंड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म रही. संडे के दिन ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया. इसने एक्सटेंडेड वीकेंड में करीब 35.73 मिलियन डॉलर यानी 317 करोड़ रुपये से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. ‘कांतारा चैप्टर 1’ ये लैंडमार्क पार करने वाली इस साल छठी फिल्म है. इससे पहले बॉक्स ऑफिस पर ये आंकड़ा पार करने वाली फिल्में हैं- छावा, सैयारा, कुली, वॉर 2 और महावतार नरसिम्हा. इसमें ‘छावा’ को छोड़कर और कोई फिल्म वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का आंकड़ा पर नहीं कर पाई है.

