Oscar Award 2025 : ‘अनोरा’ ने झटके बेस्ट फिल्म समेत पांच ऑस्कर, एड्रियन ब्रॉडी और मिकी मैडिसन बने बेस्ट एक्टर्स

Oscar Awards 2025: लॉस एंजिलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 97वें ऑस्कर अवॉर्ड (The 97th Academy Awards) समारोह का समापन हो चुका है। सेरेमनी में सभी 23 कैटेगरी के ऑस्कर विजेताओं की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस साल रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘अनोरा’ का दबदबा रहा। इसने बेस्ट फिल्म समेत पांच ऑस्कर अपने नाम किए। वहीं बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड फिल्म ‘द ब्रूटलिस्ट’ के लिए एड्रियन ब्रॉडी ने और बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड फिल्म ‘अनोरा’ के लिए मिकी मैडिसन ने अपने नाम किया है।

